Гарри Стайлс разошелся с девушкой после года отношений (фото)

Пара начала встречаться весной 2023 года. Впрочем, Гарри и Тейлор пережили тяжелый период и на некоторое время расстаются.

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30-летний британский певец Гарри Стайлс разорвал отношения с 29-летней канадской актрисой Тейлор Расселл после более года романа. Об этом пишет The Sun.

Пару, которая начала встречаться весной 2023 года, в последний раз видели вместе на велосипедах во время прогулки в Токио в апреле 2024 года. А через несколько недель Тейлор появилась на нью-йоркском Met Gala-2024 без Стайлса, который остался в Лондоне.

С тех пор друзья утверждали, что пара решила прекратить отношения после того, как провела время вместе в Японии.

"Гарри и Тейлор прекратили отношения. После поездки в Японию они пережили тяжелый период и на некоторое время расстаются", — отмечает инсайдер.

Гарри Стайлс и Тейлор Расселл летом 2023 года

Ранее сообщалось, что британец готов создать семью с канадской актрисой.

"Он почувствовал такую славу, какую любой может пожелать. Теперь он готов к следующей главе. Он влюблен в Тейлор. Он хочет с ней семью, и это следующий этап его жизни", — отмечал источник.

Когда впервые встретились экс-влюбленные, до сих пор неизвестно.

Тейлор Расселл на Met Gala-2024

Ранее Стайлс встречался с актрисой Оливией Уайлд с января 2021 года до их разрыва в ноябре 2022 года.

"Он все еще гастролирует и сейчас уезжает за границу. Она сосредоточена на своих детях и своей работе в Лос-Анджелесе", — рассказывал инсайдер, добавив, что экс-пара осталась друзьями.

Оливия Уайлд Фото: Getty Images

Напомним, Эмили Ратаковски и Гарри Стайлса подозревали в романе.

Также Фокус писал о татуировке Гарри Стайлса, посвященной Оливии Уайлд.