Гаррі Стайлс розійшовся з дівчиною після року стосунків (фото)

Пара почала зустрічатися навесні 2023 року. Втім, Гаррі та Тейлор пережили важкий період і на деякий час розлучаються.

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30-річний британський співак Гаррі Стайлс розірвав стосунки з 29-річною канадською акторкою Тейлор Расселл після понад року роману. Про це пише The Sun.

Пару, яка почала зустрічатися навесні 2023, востаннє бачили разом на велосипедах під час прогулянки в Токіо в квітні 2024. А через кілька тижнів Тейлор з'явилася на нью-йоркському Met Gala-2024 без Стайлса, який залишився в Лондоні.

З тих пір друзі стверджували, що пара вирішила припинити стосунки після того, як провела час разом у Японії.

"Гаррі і Тейлор припинили стосунки. Після поїздки до Японії вони пережили важкий період і на деякий час розлучаються", — зазначає інсайдер.

Гаррі Стайлс та Тейлор Расселл влітку 2023 року

Раніше повідомлялося, що британець готовий створити сім’ю з канадською акторкою.

"Він відчув таку славу, яку будь-хто може забажати. Тепер він готовий до наступного розділу. Він закоханий у Тейлор. Він хоче з нею сім’ю, і це наступний етап його життя", — зазначало джерело.

Коли вперше зустрілися ексзакохані, досі невідомо.

Тейлор Расселл на Met Gala-2024

Раніше Стайлс зустрічався з акторкою Олівією Вайлд із січня 2021 року до їхнього розриву в листопаді 2022 року.

"Він усе ще гастролює і зараз їде за кордон. Вона зосереджена на своїх дітях і своїй роботі в Лос-Анджелесі", — розповідав інсайдер, додавши, що експара залишилася друзями.

Олівія Вайлд Фото: Getty Images

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайлса підозрювали в романі.

Також Фокус писав про татуювання Гаррі Стайлса, присвячене Олівії Вайлд.