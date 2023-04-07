Наприкінці березня 2023 знаменитостей застали папараці під час поцілунку в столиці Японії.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вперше прокоментувала поцілунок з Гаррі Стайлсом. Про це пише Los Angeles Times.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження стверджує у своєму новому інтервʼю, що вона "все ще не думає" про чоловіків – навіть після того, як її помітили в Токіо з Гаррі Стайлсом.

"Про мої стосунки говорять мільйон божевільних, неточних речей. Я точно все ще не думаю про чоловіків. Хоча, так. Знаєш, іноді щось просто трапляється", — зізналася молода мама.

Ратаковскі скромно відгукнулася про її поцілунок з британським співаком, який відбувся минулого місяця в японському мегаполісі Ariake Arena, де володар "Греммі" грав послідовні концерти в рамках свого "Love on Tour".

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Хоча Гаррі Стайлс, за словами інсайдерів, задоволений інтрижкою з супермоделлю, їхній роман може тривати недовго, адже Емілі насолоджується серією побачень на тлі розлучення з чоловіком Себастьяном Бером-Макклардом.

"Емілі не шукає нічого серйозного", — розповідало раніше джерело. "Вона просто намагається жити найкращим самотнім життям і розважатися".

Тим не менш, молода мама нещодавно натякнула, що вони зі Стайлсом, можливо, зустрічалися довше, ніж було відомо громадськості.

Гаррі Стайлс Фото: Instagram @gucci

Нагадаємо, колишнього чоловіка Емілі Ратаковскі помітили на прогулянці із сином.

Також Фокус писав про побачення Гаррі Стайлса з іншою дівчиною.