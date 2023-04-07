Емілі Ратаковскі вперше прокоментувала поцілунок з Гаррі Стайлсом
Наприкінці березня 2023 знаменитостей застали папараці під час поцілунку в столиці Японії.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вперше прокоментувала поцілунок з Гаррі Стайлсом. Про це пише Los Angeles Times.
Зірка подіумів польсько-єврейського походження стверджує у своєму новому інтервʼю, що вона "все ще не думає" про чоловіків – навіть після того, як її помітили в Токіо з Гаррі Стайлсом.
"Про мої стосунки говорять мільйон божевільних, неточних речей. Я точно все ще не думаю про чоловіків. Хоча, так. Знаєш, іноді щось просто трапляється", — зізналася молода мама.
Ратаковскі скромно відгукнулася про її поцілунок з британським співаком, який відбувся минулого місяця в японському мегаполісі Ariake Arena, де володар "Греммі" грав послідовні концерти в рамках свого "Love on Tour".
Хоча Гаррі Стайлс, за словами інсайдерів, задоволений інтрижкою з супермоделлю, їхній роман може тривати недовго, адже Емілі насолоджується серією побачень на тлі розлучення з чоловіком Себастьяном Бером-Макклардом.
"Емілі не шукає нічого серйозного", — розповідало раніше джерело. "Вона просто намагається жити найкращим самотнім життям і розважатися".
Тим не менш, молода мама нещодавно натякнула, що вони зі Стайлсом, можливо, зустрічалися довше, ніж було відомо громадськості.
Нагадаємо, колишнього чоловіка Емілі Ратаковскі помітили на прогулянці із сином.
Також Фокус писав про побачення Гаррі Стайлса з іншою дівчиною.