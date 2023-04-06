Ексчоловіка Емілі Ратаковскі помітили на прогулянці із сином (фото)

Нещодавно кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда звинуватили у домаганнях.

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Колишнього чоловіка Емілі Ратаковскі помітили на прогулянці із сином Сильвестром. Про це пише Daily Mail.

Кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард був помічений вперше після того, як його звинуватили в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці з дівчатами-підлітками.

Ексчоловіка супермоделі Емілі Ратаковскі сфотографували під час прогулянки по Нью-Йорку.

Бер-Макклард був одягнений у світлі сірі джинси, білу футболку, світло-фіолетовий піджак із картатою підкладкою, яскраво-червоні кросівки та сонцезахисні окуляри. Він також мав із собою чорну сумку Prada.

Продюсер, який йшов поруч із жінкою зі світлим волоссям, виглядав у гарному настрої, оскільки на знімках він усміхався.

Ця прогулянка стала першим випадком, коли 42-річного Бера-Маккларда помітили після того, як кілька жінок звинуватили його в "залицяннях" до них у соціальних мережах, коли вони були підлітками.

Себастьян Бер-Макклард на прогулянці із сином

У скандальному викритті, жінка, якій наразі 24 роки, стверджувала, що Бер-Макклард листувався з нею в Instagram, коли їй було всього 17, і зустрівся з нею на мансарді в Нью-Йорку для невеликої ролі в його фільмі "Good Time".

Але замість зйомок із зіркою фільму Робертом Паттінсоном вона нібито зняла оголену сцену з "актором, який нещодавно вийшов із в'язниці".

Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард розлучилися у 2022-му після чотирьох років шлюбу. Як відомо, продюсер неодноразово зраджував своїй дружині. Від їхнього союзу підростає дворічний син Сильвестр.

Нагадаємо, ексчоловіка Емілі Ратаковскі звинувачують у сексуальних домаганнях.

Також Фокус писав про нові ймовірні стосунки Емілі Ратаковскі з музикантом Гаррі Стайлсом.