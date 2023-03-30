Колишнього чоловіка Емілі Ратаковскі звинувачують у сексуальних домаганнях

Емілі Ратаковскі розлучилася зі своїм чоловіком після 4 років шлюбу. За інформацією закордонних ЗМІ, причиною стали численні зради з боку Беар-МакКларда.

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Колишнього чоловіка Емілі Ратаковскі, Себастьяна Беар-МакКларда, звинувачують у сексуальних домаганнях і неналежній поведінці з дівчатками-підлітками. 24-річна дівчина заявила у звіті, опублікованому Variety, що продюсер зв'язався з нею через Instagram, коли їй було лише 17 років.

Потім вони нібито зустрілися в Нью-Йорку, а результатом зустрічі стала невелика роль у його фільмі "Гарні часи". Дівчина сказала, що коли вона прибула на знімальний майданчик, то очікувала зніматися із зіркою фільму Робертом Паттінсоном, але натомість знялася оголеною в сцені з "актором, який нещодавно вийшов із в'язниці".

Тоді юна дівчина почувалася "абсолютно приголомшеною" та "наляканою".

"Мій розлад тільки посилився, коли з нізвідки [актор] прошепотів мені на вухо, чи може він це вставити, поки працювали камери. Я сказала "ні", — заявила вона.

Незабаром після інциденту на зйомках дівчина нібито займалася сексом із Беар-МакКлардом, і вони продовжили стосунки за взаємною згодою.

Емілі Ратаковскі та Себастьян Беар-МакКлард

Інша дівчина стверджує, що вона познайомилася із Себастьяном, коли їй було 18 років, і він нібито почав з нею спілкуватися в Instagram і давав "кар'єрні обіцянки".

"Ми із Себастьяном почали цілуватися, — заявила вона. — Все загострилося, і тоді, не питаючи моєї згоди, Себастьян увійшов у мене без презерватива".

Жінка також заявила про іншу поведінку, що викликає занепокоєння, у тому числі про те, що Беар-МакКлард називав її "відсталою" та "відстежував" її через додаток на її телефоні.

Повідомляється, що передбачуваний зв'язок другої дівчини з Беар-МакКлардом був тоді, коли він уже був одружений із Ратаковскі.

Продюсер одружився з моделлю в лютому 2018 року, всього через два тижні після того, як стало відомо про їхній роман. Ратаковскі подала на розлучення у вересні 2022 року на тлі заяв, що режисер кілька разів їй зраджував. Пара виховує 2-річного сина Сильвестра.

Син Емілі Ратаковскі та Себастьяна Беар-МакКларда Фото: Instagram @emrata

Також Фокус писав, що Гаррі Стайлса й Емілі Ратаковскі застали за поцілунками в Токіо.