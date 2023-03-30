Бывшего мужа Эмили Ратаковски обвиняют в сексуальных домогательствах

Эмили Ратаковски развелась со своим супругом после 4 лет брака. По информации зарубежных СМИ, причиной стали многочисленные измены со стороны Беар-МакКларда.

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Бывший муж Эмили Ратаковски, Себастьян Беар-МакКлард, обвиняется в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении с девочками-подростками. 24-летняя девушка заявила в разоблачении, опубликованном Variety, что продюсер связался с ней через Instagram, когда ей было всего 17 лет.

Затем они якобы встретились в Нью-Йорке, а результатом встречи стала небольшая роль в его фильме "Хорошее время". Девушка сказала, что когда она прибыла на съемочную площадку, то ожидала сниматься со звездой фильма Робертом Паттинсоном, но вместо этого снялась обнаженной в сцене с "актером, который недавно вышел из тюрьмы".

Тогда юная девушка чувствовала себя "совершенно ошеломленной" и "напуганной".

"Мое расстройство только усилилось, когда из ниоткуда [актер] прошептал мне на ухо, может ли он вставить это, пока работали камеры. Я сказала "нет", — заявила она.

Вскоре после инцидента на съемках девушка якобы занималась сексом с Беар-МакКлардом и они продолжили отношения по обоюдному согласию.

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард

Другая девушка утверждает, что она познакомилась с Себастьяном, когда ей было 18 лет, и он якобы начал "ухаживать" за ней в Instagram, давая "карьерные обещания".

"Мы с Себастьяном начали целоваться, — заявила она. — Все обострилось, и тогда, не спрашивая моего согласия, Себастьян вошел в меня без презерватива".

Женщина также заявила о другом вызывающем беспокойство поведении, в том числе о том, что Беар-МакКлард называл ее "отсталой" и "отслеживал" ее через приложение на ее телефоне.

Сообщается, что предполагаемая связь второй девушки с Беар-МакКлардом была тогда, когда он уже был женат на Ратаковски.

Продюсер женился на модели в феврале 2018 года, всего через две недели после того, как стало известно об их романе. Ратаковски подала на развод в сентябре 2022 года на фоне заявлений, что режиссер несколько раз ей изменял. Пара воспитывает 2-летнего сына Сильвестра.

Сын Эмили Ратаковски и Себастьяна Беар-МакКларда Фото: Instagram @emrata

Также Фокус писал, что Гарри Стайлса и Эмили Ратаковски застали за поцелуями в Токио.