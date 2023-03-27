Гарри Стайлса и Эмили Ратаковски застали за поцелуями в Токио (фото, видео)

За последние несколько месяцев звезде подиумов приписывали романы, как минимум с 3 мужчинами.

Related video

В субботу вечером The Daily Mail опубликовала кадры Гарри Стайлса и Эмили Ратаковски, на которых поп-звезда и модель целуются на улице в Токио. В настоящее время Стайлс находится в Японии с концертным туром Love On Tour, а Ратаковски находится в стране по своим личным причинам.

29-летний победитель Грэмми и 31-летняя модель целовались на фоне серебристого фургона так, будто никто не смотрел на них.

Стайлс был одет в черное пальто и брюки, а его волосы были собраны в хвост, а Эмили выбрала розовый пуховик поверх укороченного топа и длинную черную юбку.

Напомним, в декабре прошлого года Гарри Стайлс расстался с американской актрисой Оливией Уайлд. Знаменитости встречались около двух лет, несмотря на то, что актриса была в официальном браке с другим мужчиной и воспитывала двоих детей. После расставания с Оливией поп-певец начал больше времени проводить с Кендалл Дженнер.

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс

Эмили Ратаковски в 2022 году развелась с кинопродюсером Себастьяном Беаром-МакКлардом, от которого у нее есть 2-летний сын Сильвестр Аполло Беар. С тех пор у модели были романы с комиками Питом Дэвидсоном и Эриком Андре.

В феврале экс-бойфренд Эмили поделился пикантными фото в публикации ко Дню святого Валентина. В отражении зеркала можно было увидеть обнаженную Эмили, делающую фото.

Эрик Андре и Эмили Ратаковски

Также Фокус подробнее писал о причинах разрыва Оливии Уайлд и Гарри Стайлса.