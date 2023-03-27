Гаррі Стайлса та Емілі Ратаковські застали за поцілунками в Токіо (фото, відео)

За останні кілька місяців зірці подіумів приписували романи, як мінімум з 3 чоловіками.

Related video

У суботу ввечері The Daily Mail опублікувала кадри Гаррі Стайлза та Емілі Ратаковські, на яких поп-зірка та модель цілуються на вулиці у Токіо. В даний час Стайлз знаходиться в Японії з концертним туром Love On Tour, а Ратаковськи знаходиться в країні зі своїх особистих причин.

29-річний переможець Греммі та 31-річна модель цілувалися на фоні сріблястого фургона так, ніби ніхто не дивився на них.

Гаррі Стайлз та Емілі Ратаковські у Токіо

Стайлс був одягнений у чорне пальто та штани, а його волосся було зібране в хвіст, а Емілі вибрала рожевий пуховик поверх укороченого топа та довгу чорну спідницю.

Нагадаємо, у грудні минулого року Гаррі Стайлс розлучився з американською актрисою Олівією Уайлд. Знаменитості зустрічалися близько двох років, незважаючи на те, що актриса була в офіційному шлюбі з іншим чоловіком та виховувала двох дітей. Після розлучення з Олівією поп-співак почав більше часу проводити з Кендал Дженнер.

Олівія Уайлд і Гаррі Стайлс

Емілі Ратаковські у 2022 році розлучилася з кінопродюсером Себастьяном Беаром-МакКлардом, від якого вона має 2-річного сина Сильвестра Аполло Беара. З того часу у моделі були романи з коміками Пітом Девідсоном та Еріком Андре.

У лютому екс-бойфренд Емілі поділився пікантними фото у публікації до Дня святого Валентина. У відображенні дзеркала можна було побачити оголену Емілі, яка робить фото.

Ерік Андре і Емілі Ратаковські

Також Фокус докладніше писав про причини розриву Олівії Уайлд та Гаррі Стайлса.