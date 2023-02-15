Емілі Ратаковскі провела день святого Валентина із сином (фото)
Прогулянка відбулася після того, як Емілі та її новий бойфренд Ерік Андре поділилися пікантним фото до Дня святого Валентина.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі насолоджувалася прогулянкою у День святого Валентина зі своїм сином Сильвестром. Про це пише Daily Mail.
Наразі дівчина зустрічається з коміком Еріком Андре після того, як у минулому році розлучилася з чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом.
Для невимушеної прогулянки модель надягла шкіряну куртку, широкі штани та зробила недбалий пучок. Вона прикрила очі модними сонцезахисними окулярами та доповнила образ сережками у формі крапель.
Її син, який наступного місяця відсвяткує свій другий день народження, був закутаний у яскраво-жовтогарячий жакет поверх костюма з принтом у вигляді сердечок.
Коли малюк тримав за руки свою маму та її подругу, він сяяв усмішкою. На деяких кадрах Емілі тримає свою дитину на руках.
Прогулянка відбулася після того, як Емілі та її новий бойфренд Ерік Андре знялися у пікантному дописі до Дня святого Валентина.
На фото, опублікованих 39-річним коміком, Емілі була одягнена лише у ліфчик, коли вона сфотографувала свого коханого, який лежить на дивані геть голим.
Його одяг був скинутий на підлогу, а в руках у нього був келих вина. Щоб приховати своє інтимне місце, він додав на фото смайлик у вигляді рожевого серця.
У відображенні дзеркала, що стояло за ним, можна було побачити Емілі, яка робить фото.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та її обранця помітили папараці на побаченні в Нью-Йорку.
Раніше Фокус писав, що Емілі Ратаковскі побачила світ у прозорій сукні.