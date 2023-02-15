Емілі Ратаковскі провела день святого Валентина із сином (фото)

Прогулянка відбулася після того, як Емілі та її новий бойфренд Ерік Андре поділилися пікантним фото до Дня святого Валентина.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі насолоджувалася прогулянкою у День святого Валентина зі своїм сином Сильвестром. Про це пише Daily Mail.

Наразі дівчина зустрічається з коміком Еріком Андре після того, як у минулому році розлучилася з чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом.

Для невимушеної прогулянки модель надягла шкіряну куртку, широкі штани та зробила недбалий пучок. Вона прикрила очі модними сонцезахисними окулярами та доповнила образ сережками у формі крапель.

Її син, який наступного місяця відсвяткує свій другий день народження, був закутаний у яскраво-жовтогарячий жакет поверх костюма з принтом у вигляді сердечок.

Коли малюк тримав за руки свою маму та її подругу, він сяяв усмішкою. На деяких кадрах Емілі тримає свою дитину на руках.

[ + – ] Син Емілі Ратаковскі Фото: Instagram @emrata

Прогулянка відбулася після того, як Емілі та її новий бойфренд Ерік Андре знялися у пікантному дописі до Дня святого Валентина.

На фото, опублікованих 39-річним коміком, Емілі була одягнена лише у ліфчик, коли вона сфотографувала свого коханого, який лежить на дивані геть голим.

Його одяг був скинутий на підлогу, а в руках у нього був келих вина. Щоб приховати своє інтимне місце, він додав на фото смайлик у вигляді рожевого серця.

У відображенні дзеркала, що стояло за ним, можна було побачити Емілі, яка робить фото.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та її обранця помітили папараці на побаченні в Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що Емілі Ратаковскі побачила світ у прозорій сукні.