Эмили Ратаковски провела день святого Валентина с сыном (фото)

Прогулка состоялась после того, как Эмили и ее новой бойфренд Эрик Андре поделились пикантным фото ко Дню святого Валентина.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски наслаждалась прогулкой в День святого Валентина со своим сыном Сильвестром. Об этом пишет Daily Mail.

В настоящее время девушка встречается с комиком Эриком Андре после того, как в прошлом году рассталась с мужем Себастьяном Беаром МакКлардом.

Для непринужденной прогулки модель надела кожаную куртку, широкие брюки и сделала небрежный пучок. Она прикрыла глаза модными солнцезащитными очками и дополнила образ серьгами в форме капель.

Ее сын, который в следующем месяце отметит свой второй день рождения, был закутан в ярко-оранжевый жакет поверх костюма с принтом в виде сердечек.

Когда малыш держал за руки свою маму и ее подругу, он сверкал улыбкой. На некоторых кадрах Эмили держит своего ребенка на руках.

[ + – ] Сын Эмили Ратаковски Фото: Instagram @emrata

Прогулка состоялась после того, как Эмили и ее новой бойфренд Эрик Андре снялись в пикантном посте ко Дню святого Валентина.

На фотографиях, опубликованных 39-летним комиком, Эмили была одета только в лифчик, когда она сфотографировала своего возлюбленного, лежащего на диване совершенно голым.

Его одежда была сброшена на пол, а в руках у него был бокал вина. Чтобы скрыть свое интимное место, он добавил на фото смайлик в виде розового сердца.

В отражении зеркала, стоявшего позади него, можно было увидеть Эмили, делающую фото.

Напомним, Эмили Ратаковски и ее избранника заметили папарацци на свидании в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что Эмили Ратаковски вышла в свет в прозрачном платье.