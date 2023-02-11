Эмили Ратаковски заметили на свидании с новым бойфрендом (фото)

Пара прогулялась по февральскому Нью-Йорку и направлялась в ресторан итальянской кухни.

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31-летнюю американскую модель Эмили Ратаковски заметили на свидании с новым бойфрендом. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения вышла на прогулку с комиком Эриком Андре, с которым ей в последнее время активно приписывают роман в Сети. Официально Ратаковски не комментировали возможность новых отношений. Впрочем, пару уже несколько раз замечали на свиданиях, в частности, во время отдыха на островах.

Накануне знаменитость и ее избранника заметили папарацци на свидании в Нью-Йорке. Они прогуливались по февральскому городу, разговаривали и наслаждались компанией друг друга. Сообщается, что влюбленные направлялись на обед в итальянский ресторан Via Carota, расположенный в районе Вест-Виллидж.

Для свидания с новым возлюбленным молодая мама выбрала простой, но стильный аутфит – темно-зеленый кожаный бомбер, коричневый топ в полоску и черные брюки. Ратаковски дополнила свой образ золотистым чокером, солнцезащитными очками и кедами Converse.

Тем временем Эрик Андре был одет в темные спортивные штаны, мятное худи, солнцезащитные очки и яркие кроссовки.

[ + – ] Эмили Ратаковски с новым бойфрендом

Напомним, Эмили Ратаковски вышла в свет в прозрачном платье.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Эмили Ратаковски.