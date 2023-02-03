Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж (фото)
Знаменитость дебютировала на показе Marc Jacobs в Нью-Йорке.
31-летняя американская модель Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж. Об этом пишет Harper's Bazaar.
Звезда подиумов польско-еврейского происхождения решила попробовать новый смелый образ и отстригла свои длинные волосы. Молодая мама накануне дебютировала со стрижкой боб и челкой на показе Marc Jacobs в Нью-Йорке.
Также Ратаковски изменила цвет волос с медово-каштанового на черный.
Отметим, что летом 2022 стало известно о разрыве модели и отца ее сына, американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Сообщалось, что возлюбленный звезды подиумов и соцсетей часто изменял ей, даже во время ее беременности первенцем.
В марте 2021 года супруги стали родителями: у них родился сын Сильвестр. Теперь Эмили Ратаковски сама воспитывает ребенка.
Сразу после новостей о расставании модели и кинопроюсера в Сети начали распространяться слухи о предполагаемом романе Ратаковски и Брэда Питта. Впрочем, официально это до сих пор не подтвердилось.
Впоследствии модель встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Однако они решили остаться друзьями.
Напомним, Эмили Ратаковски продолжает хранить обручальное кольцо после развода с Себастьяном Бер-Макклардом.
Также Фокус писал о новых возможных отношениях Эмили Ратаковски.