Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж (фото)

Знаменитость дебютировала на показе Marc Jacobs в Нью-Йорке.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж. Об этом пишет Harper's Bazaar.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения решила попробовать новый смелый образ и отстригла свои длинные волосы. Молодая мама накануне дебютировала со стрижкой боб и челкой на показе Marc Jacobs в Нью-Йорке.

Также Ратаковски изменила цвет волос с медово-каштанового на черный.

[ + – ] Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Отметим, что летом 2022 стало известно о разрыве модели и отца ее сына, американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Сообщалось, что возлюбленный звезды подиумов и соцсетей часто изменял ей, даже во время ее беременности первенцем.

В марте 2021 года супруги стали родителями: у них родился сын Сильвестр. Теперь Эмили Ратаковски сама воспитывает ребенка.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Сразу после новостей о расставании модели и кинопроюсера в Сети начали распространяться слухи о предполагаемом романе Ратаковски и Брэда Питта. Впрочем, официально это до сих пор не подтвердилось.

Впоследствии модель встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Однако они решили остаться друзьями.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Напомним, Эмили Ратаковски продолжает хранить обручальное кольцо после развода с Себастьяном Бер-Макклардом.

Также Фокус писал о новых возможных отношениях Эмили Ратаковски.