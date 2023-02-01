Эмили Ратаковски продолжает хранить обручальное кольцо после развода

Знаменитость воспитывает годовалого сына от распавшегося союза.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски сохраняет обручальное кольцо после развода с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения не отказалась от кольца после развода с отцом своего единственного сына.

Во время обсуждения развода с Томми Дорфманом в свежем эпизоде своего подкаста "High Low" Ратаковский объяснила, что "все еще" хранит свое обручальное кольцо и не собирается с ним прощаться.

Американская звезда отметила, что не считает развод "печальным делом".

Молодая мама объяснила: "Каждый раз, когда я слышу историю развода или когда вижу новости, я должна напоминать себе: "О, это грустно". Я буквально говорю людям: "Хорошо для вас".

"Я знаю, что многие люди долго состоят в несчастливом браке, потому что они так боятся развода. Я не думаю, что это хороший образ жизни", — объяснила свою позицию Эмили Ратаковски.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном

О разводе американской модели и кинопродюсера стало известно летом 2022 года. После этого ей приписывали роман с Брэдом Питтом, однако слухи об отношениях звездной пары не подтвердились.

Впоследствии знаменитость месяц встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. А в начале 2023 стало известно о новых предполагаемых отношениях модели с юмористом Эриком Андре.

[ + – ] Эмили Ратаковски Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Напомним, Эмили Ратаковски показала, какой топ выбрать в 2023 году.

Также Фокус писал о новом вероятном бойфренде Эмили Ратаковски.