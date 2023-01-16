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Стиль жизни

Эмили Ратаковски продемонстрировала трендовый топ на 2023 год (фото)

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Фото: Instagram/emrata | Эмили Ратаковски

Знаменитость сделала ставку на светлые оттенки и пикантные разрезы.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала трендовый топ на 2023 год. Снимками в новом стильном аутфите звезда подиумов польско-еврейского происхождения поделилась в своем Instagram с почти 30 млн подписчиков.

Молодая мама выложила кадры из ресторана, на которых позирует в топе молочного оттенка с эффектными вырезами и черных брюках. Волосы Ратаковски собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала легкий вечерний макияж с акцентом на глаза. К луку звезда добавила несколько минималистических аксессуаров, в том числе серьги-кольца.

"🍣🍶", — лаконично подписала карусель фото американская модель.

Эмили Ратаковски

Накануне Нового 2023 года стало известно о расставании молодой мамы и известного ловеласа Пита Дэвидсона. Также в 2022 году модель рассталась с отцом своего годовалого сына Сильвестра, американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Как известно, бывший возлюбленный много раз изменял Ратаковски, в частности, во время ее беременности первенцем.

Напомним, Эмили Ратаковски заметили на свидании с загадочным брюнетом на баскетбольном матче.

Также Фокус писал о трендовой юбке с пикантным разрезом, которую накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.