Емілі Ратаковскі продемонструвала трендовий топ на 2023 рік (фото)

Знаменитість зробила ставку на світлі відтінки та пікантні розрізи.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала трендовий топ на 2023 рік. Знімками в новому стильному аутфіті зірка подіумів польсько-єврейського походження поділилася у своєму Instagram з майже 30 млн підписників.

Молода мама виклала кадри з ресторану, на яких позує в топі молочного відтінку з ефектними вирізами та чорних штанах. Волосся Ратаковскі зібрала в охайний пучок, а на обличчі зробила легкий вечірній макіяж з акцентом на очі. До луку зірка додала кілька мінімалістичних аксесуарів, зокрема сережки-кільця.

"🍣🍶", — лаконічно підписала карусель фото американська модель.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Напередодні Нового 2023 року стало відомо про розставання молодої мами та відомого ловеласа Піта Девідсона. Також у 2022 модель розлучилася із батьком свого однорічного сина Сильвестра, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Як відомо, колишній коханий багато разів зраджував Ратаковскі, зокрема під час її вагітності первістком.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі помітили на побаченні із загадковим брюнетом на баскетбольному матчі.

Також Фокус писав про трендову спідницю з пікантним розрізом, яку напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі.