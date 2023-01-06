Емілі Ратаковскі приміряла мініспідницю з пікантним розрізом (фото)

Зірка продемонструвала ідеальний образ для весни 2023.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі приміряла мініспідницю з дуже пікантним розрізом. Знімками в новому стильному аутфіті зірка подіумів польсько-єврейського походження ділиться у своєму Instagram.

Молода мама приміряла сірий костюм з вкороченим жакетом та мініспідницю з відвертим вирізом посередині виробу. На ногах знаменитості були чорні гольфи та світлі кросівки. Волосся модель залишила розпущеним.

Емілі Ратаковскі ніяк не прокоментувала свій новий образ, лише залишила фото у дзеркалі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Наприкінці грудня 2022 стало відомо про розрив 31-річної супермоделі та коміка Піта Девідсона. Їхні стосунки тримали трохи більше місяця. Попри це, знаменитостей кілька разів помічали на побаченнях.

До цього Ратаковскі була одружена з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом з лютого 2018. Від зіркового союзу підростає однорічний син Сильвестр, якого зірка подіумів часто показує у своїх соцмережах.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: Instagram/emrata

Зокрема молодій мамі приписували роман з голлівудським актором Бредом Піттом, проте офіційно це не підтвердилося.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі зізналася, що чоловіки не вміють поводитися із сильними жінками.

Також Фокус писав про архівні кадри Емілі Ратаковскі з підліткового віку.