Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Емілі Ратаковскі зізналася, що чоловіки не вміють справлятися із сильними жінками

Емілі Ратаковскі, Емілі Ратаковскі син, Емілі Ратаковскі стиль, Емілі Ратаковскі піт девідон, Емілі Ратаковскі себастьян бер-макклард
Фото: emrata | Емілі Ратаковскі

Нещодавно стало відомо про розрив моделі та коміка Піта Девідсона.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі зізналася, що чоловіка не вміють себе поводити із сильними жінками. Про це пише Page Six.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження зазначила, що перестала зустрічатися з чоловіками, які "не знають, як поводитися" із сильними жінками.

Ведуча подкасту "High Low" пояснила, що вона "ненавидить" зустрічатися з чоловіками, які "справді думають, що хочуть" незалежного партнера.

"Вони кажуть: "Ти особлива. Ти це зробила", — сказала Ратаковскі через тиждень після того, як стало відомо, що її роман з коміком Пітом Девідсоном закінчився.

"Вони не знають, що робити з цими почуттями, і вони ображаються на вас, а потім починають вас знищувати", — додала молода мама.

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: Getty Images

Після того, як Ратаковскі назвала цю динаміку "роздратованою та несправедливою", вона зауважила, що може "зрозуміти зустрічі з жінками" та взаємну "повагу" у стосунках.

"Може бути конкуренція… але немає відчуття, що хтось забирає щось у когось іншого", – пояснила своїй гості, Олівії Понтон, супермодель, яка раніше в епізоді називала себе "бі-жінкою".

"Як це дивно з гетеронормативними стосунками, я відчуваю, що це трапляється. Сила і влада асоціюються з чоловічим началом, і як тільки жінка має це, чоловік не знає, що ще він має робити", — закінчила свою думку Емілі Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі з колишнім чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом Fullscreen
Емілі Ратаковскі з колишнім чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом
Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Нагадаємо, напередодні Нового 2023 року стало відомо про розставання Емілі Ратаковскі та голлівудського ловеласа Піта Девідсона. Також у 2022 році знаменитість розлучилася із батьком свого єдиного сина, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом.

Також Фокус писав про новорічний образ Емілі Ратаковскі, що викликав фурор.