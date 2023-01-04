Емілі Ратаковскі зізналася, що чоловіки не вміють справлятися із сильними жінками

Нещодавно стало відомо про розрив моделі та коміка Піта Девідсона.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі зізналася, що чоловіка не вміють себе поводити із сильними жінками. Про це пише Page Six.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження зазначила, що перестала зустрічатися з чоловіками, які "не знають, як поводитися" із сильними жінками.

Ведуча подкасту "High Low" пояснила, що вона "ненавидить" зустрічатися з чоловіками, які "справді думають, що хочуть" незалежного партнера.

"Вони кажуть: "Ти особлива. Ти це зробила", — сказала Ратаковскі через тиждень після того, як стало відомо, що її роман з коміком Пітом Девідсоном закінчився.

"Вони не знають, що робити з цими почуттями, і вони ображаються на вас, а потім починають вас знищувати", — додала молода мама.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Після того, як Ратаковскі назвала цю динаміку "роздратованою та несправедливою", вона зауважила, що може "зрозуміти зустрічі з жінками" та взаємну "повагу" у стосунках.

"Може бути конкуренція… але немає відчуття, що хтось забирає щось у когось іншого", – пояснила своїй гості, Олівії Понтон, супермодель, яка раніше в епізоді називала себе "бі-жінкою".

"Як це дивно з гетеронормативними стосунками, я відчуваю, що це трапляється. Сила і влада асоціюються з чоловічим началом, і як тільки жінка має це, чоловік не знає, що ще він має робити", — закінчила свою думку Емілі Ратаковскі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі з колишнім чоловіком Себастьяном Бер-Макклардом Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Нагадаємо, напередодні Нового 2023 року стало відомо про розставання Емілі Ратаковскі та голлівудського ловеласа Піта Девідсона. Також у 2022 році знаменитість розлучилася із батьком свого єдиного сина, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом.

Також Фокус писав про новорічний образ Емілі Ратаковскі, що викликав фурор.