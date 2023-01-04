Эмили Ратаковски призналась, что мужчины не умеют обращаться с сильными женщинами

Недавно стало известно о разрыве модели и комика Пита Дэвидсона.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски призналась, что мужчины не умеют себя вести с сильными женщинами. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения отметила, что перестала встречаться с мужчинами, которые "не знают, как обращаться" с сильными женщинами.

Ведущая подкаста "High Low" объяснила, что она "ненавидит" встречаться с мужчинами, которые "действительно думают, что хотят" независимого партнера.

"Они говорят: "Ты особенная. Ты это сделала", — сказала Ратаковски через неделю после того, как стало известно, что ее роман с комиком Питом Дэвидсоном закончился.

"Они не знают, что делать с этими чувствами, и они обижаются на вас, а потом начинают уничтожать вас", — добавила молодая мама.

[ + – ] Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

После того, как Ратаковски назвала эту динамику "раздраженной и несправедливой", она заметила, что может "понять встречи с женщинами" и взаимное "уважение" в отношениях.

"Может быть конкуренция… но нет ощущения, что кто-то забирает что-то у кого-то другого", – объяснила своей гости, Оливии Понтон, супермодель, которая раньше в эпизоде называла себя "би-женщиной".

"Как это странно с гетеронормативными отношениями, я чувствую, что это случается. Сила и власть ассоциируются с мужским началом, и как только у женщины есть это, мужчина не знает, что еще он должен делать", — закончила свое мнение Эмили Ратаковски.

[ + – ] Эмили Ратаковски с бывшим мужем Себастьяном Бер-Макклардом Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Напомним, в канун Нового 2023 года стало известно о расставании Эмили Ратаковски и голливудского ловеласа Пита Дэвидсона. Также в 2022 знаменитость рассталась с отцом своего единственного сына, американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом.

Также Фокус писал о новогоднем образе Эмили Ратаковски.