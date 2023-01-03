В "крошечном" платье: Эмили Ратаковски произвела фурор своим праздничным аутфитом

Знаменитость отпраздновала Новый год на пляжной вечеринке.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски на почти 30-миллионную показала, как отпраздновала Нового года на берегу моря. С поклонниками модель поделилась снимками и видео в своем Instagram.

Звезда выглядела сногсшибательно в серебристом платье, расшитом блестками, которое подчеркивало ее фигуру, и была обута в босоножки на шпильках. Эмили позировала на пляже, держа в руках коктейль.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения сделала вечерний макияж и распустила волосы и танцевала всю ночь напролет.

Похоже, в новогоднюю ночь маленький сын модели Себастьян остался с няней, пока Эмили Ратажковски развлекалась с друзьями на шумной вечеринке.

Напомним, после того, как Эмили подала на развод с Себастьяном Бир-Маклардом, она стала очень часто появляться на страницах таблоидов из-за своих многочисленных романов. Звезда уже успела повстречаться с комиком Питом Дэвидсоном, художником Джеком Гриром и ди-джеем Орацио Риспо.

Также Фокус писал, что Эмили Ратаковски рассказала о резком похудении.