Эмили Ратаковски заприметили с новым бойфрендом-художником

После развода известная модель уже успела завести короткие романы с Питом Дэвидсоном и диджеем Орацио Риспо, но теперь у нее свидание с новым парнем.

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31-летняя Эмили Ратаковски снова отправилась на свидание с новым парнем. В этот раз она гуляла и целовалась с художником Джеком Гриром. Об этом пишет Daily Mail.

В сентябре 2022 года Эмили Ратаковски подала на развод с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом, сообщив, что расстается с ним из-за его измен. Эмили и Себастьян были женаты четыре года, у них есть общий сын Сильвестр.

После расставания с мужем Эмили начала встречаться с бывшим Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, они даже вместе ходили на семейный ужин и его видели выходящим из ее дома.

Потом у ее было романтичное свидание с ужином и катанием на мотоцикле с диджеем Орацио Риспо. С ним Эмили встретилась несколько раз и пара выглядела очень довольной друг другом.

Но на этой неделе модель встретилась с художником Джеком Гриром.

[ + – ] Эмили Ратаковски на свидании с художником Джеком Гриром

Они гуляли по Нью-Йорку, а потом страстно целовались у квартиры Эмили.

Пит Дэвидсон, к слову, только в начале декабря был замечен выходящим из этой квартиры утром.

[ + – ] Эмили Ратаковски на свидании с Питом Дэвидсоном Фото: Getty Images

Ранее Эмили Ратаковски записала сообщение для своего профиля в TikTok, в котором заявила, что собирается встречаться одновременно с несколькими мужчинами, а также с женщинами.

А источник, близкий к модели, сообщил, что Пит и Эмили "набираются сил", а их отношения становятся "все серьезнее".

"У них есть общая любовь к Восточному побережью и у них совпадают вкусы в стиле. И с ним всегда одно и то же: он действительно заставляет ее смеяться и веселиться", — добавил источник.

Однако всего через несколько дней после этого сообщения Эмили была замечена на другом свидании с диджеем Орацио Риспо.