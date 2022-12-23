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Стиль життя

Емілі Ратаковскі помітили з новим бойфрендом-художником

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Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі

Після розлучення відома модель уже встигла завести короткі романи з Пітом Девідсоном і діджеєм Ораціо Ріспо, але тепер має побачення з новим хлопцем.

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31-річна Емілі Ратаковскі знову вирушила на побачення з новим хлопцем. Цього разу вона гуляла та цілувалася з художником Джеком Гріром. Про це пише Daily Mail.

У вересні 2022 року Емілі Ратаковскі подала на розлучення з чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом, повідомивши, що розлучається з ним через його зради. Емілі та Себастьян були одружені чотири роки, у них є спільний син Сильвестр.

Після розлучення з чоловіком Емілі почала зустрічатися з колишнім Кім Кардаш'ян Пітом Девідсоном, вони навіть разом ходили на сімейну вечерю, і його бачили, коли він виходив із її будинку.

Потім вона мала романтичне побачення з вечерею та катанням на мотоциклі з діджеєм Ораціо Ріспо. З ним Емілі зустрілася кілька разів, і пара була дуже задоволеною одне одним.

Але цього тижня модель зустрілася із художником Джеком Гріром.

Емілі Ратаковскі на побаченні з художником Джеком Гріром

Вони гуляли Нью-Йорком, а потім пристрасно цілувалися біля квартири Емілі.

Піт Девідсон, до речі, тільки на початку грудня був помічений вранці, коли виходив із цієї квартири.

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Емілі Ратаковскі на побаченні з Пітом Девідсоном
Фото: Getty Images

Раніше Емілі Ратаковскі записала повідомлення для свого профілю в TikTok, в якому заявила, що збирається зустрічатися одночасно з кількома чоловіками, а також жінками.

А джерело, близьке до моделі, повідомило, що Піт і Емілі "набираються сил", а їхні стосунки стають "все серйознішими".

"У них є спільна любов до Східного узбережжя і в них збігаються уподобання в стилі. І з ним завжди одне й те саме: він дійсно змушує її сміятися і веселитися", — додало джерело.

Однак лише через кілька днів після цього повідомлення Емілі була помічена на іншому побаченні з діджеєм Ораціо Ріспо.