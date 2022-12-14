Емілі Ратаковскі знову помітили на побаченні з Ораціо Ріспо (фото)
Пара прогулялася зимовим Нью-Йорком.
31-річну американську супермодель Емілі Ратаковскі помітили на побаченні з уже відомим Ораціо Ріспо. Про це пише Daily Mail.
Попри те, що в мережі на повну обговорюють роман зірки подіуму та коміка Піта Девідсона, напередодні її помітили на приватній зустрічі з 35-річим ді-джеєм Ріспо в Нью-Йорку.
Раніше молода мама була пов’язана з Ораціо в жовтні 2022 після того, як DailyMail ексклюзивно показали, що вони насолоджувалися пристрасним спільним побаченням.
Для виходу у світ Емілі Ратаковскі обрала коричневу куртку та джинси. Тим часом її супутник був одягнутий у темний зимовий образ. У руках модель тримала шолом. Судячи з усього, пара каталася разом на мотоциклі.
35-річний Ораціо — син магната у сфері нерухомості Джамп'єро Ріспо, власника успішної компанії Domus Realty. Відомо, що чоловік знає 5 мов.
Раніше в мережі активно обговорювали романтичні стосунки молодої мами та відомого голлівудського ловеласа Піта Девідсона. Повідомлялося, що між знаменитостями все стає набагато серйозніше.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вийшла у світ в ідеальній зимовій куртці 2022-23.
Також Фокус писав про нові подробиці щодо стосунків Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона.