Емілі Ратаковскі знову помітили на побаченні з Ораціо Ріспо (фото)

Пара прогулялася зимовим Нью-Йорком.

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31-річну американську супермодель Емілі Ратаковскі помітили на побаченні з уже відомим Ораціо Ріспо. Про це пише Daily Mail.

Попри те, що в мережі на повну обговорюють роман зірки подіуму та коміка Піта Девідсона, напередодні її помітили на приватній зустрічі з 35-річим ді-джеєм Ріспо в Нью-Йорку.

Раніше молода мама була пов’язана з Ораціо в жовтні 2022 після того, як DailyMail ексклюзивно показали, що вони насолоджувалися пристрасним спільним побаченням.

[ + – ] Емілі Ратаковскі та Ораціо Ріспо у Нью-Йорку

Для виходу у світ Емілі Ратаковскі обрала коричневу куртку та джинси. Тим часом її супутник був одягнутий у темний зимовий образ. У руках модель тримала шолом. Судячи з усього, пара каталася разом на мотоциклі.

35-річний Ораціо — син магната у сфері нерухомості Джамп'єро Ріспо, власника успішної компанії Domus Realty. Відомо, що чоловік знає 5 мов.

Раніше в мережі активно обговорювали романтичні стосунки молодої мами та відомого голлівудського ловеласа Піта Девідсона. Повідомлялося, що між знаменитостями все стає набагато серйозніше.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вийшла у світ в ідеальній зимовій куртці 2022-23.

Також Фокус писав про нові подробиці щодо стосунків Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона.