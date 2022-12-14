Эмили Ратаковски снова заметили на свидании с Орацио Риспо (фото)
Пара прогулялась по зимнему Нью-Йорку.
31-летнюю американскую супермодель Эмили Ратаковски заметили на свидании с уже известным Орацио Риспо. Об этом пишет Daily Mail.
Несмотря на то, что в Сети активно обсуждают роман звезды подиума и комика Пита Дэвидсона, накануне ее заметили на частной встрече с 35-летним диджеем Риспо в Нью-Йорке.
Ранее молодая мама была связана с Орацио в октябре 2022 после того, как Daily Mail эксклюзивно показали, что они наслаждались страстным общим свиданием.
Для выхода в свет Эмили Ратаковски выбрала коричневую куртку и джинсы. Между тем, ее спутник был одет в темный зимний образ. В руках модель держала шлем. Судя по всему, пара каталась вместе на мотоцикле.
35-летний Орацио – сын магната в сфере недвижимости Джампьеро Риспо, владельца успешной компании Domus Realty. Известно, что мужчина знает пять языков.
Ранее в Сети активно обсуждали романтические отношения молодой мамы и известного голливудского ловеласа Пита Дэвидсона. Сообщалось, что между знаменитостями все становится гораздо серьезнее.
Напомним, Эмили Ратаковски вышла в свет в идеальной зимней куртке 2022-23.
Также Фокус писал о новых подробностях об отношениях Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона.