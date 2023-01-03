У "маленькій" сукні: Емілі Ратаковські викликала фурор своїм святковим аутфітом

Знаменитість відсвяткувала Новий рік на пляжній вечірці.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковські на майже 30-мільйонну публіку показала, як відсвяткувала Новий рік на березі моря. З шанувальниками модель поділилася знімками та відео у своєму Instagram.

Зірка виглядала надзвичайно в сріблястому платті, розшитому блискітками, яке підкреслювало її фігуру, і була взута в босоніжки на шпильках. Емілі позує на пляжі, тримаючи в руках коктейль.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження зробила вечірній макіяж і розпустила волосся, а також танцювала всю ніч безперервно.

Схоже, новорічної ночі маленький син моделі Себастьян залишився з нянею, поки Емілі Ратаковські розважалася з друзями на галасливій вечірці.

Нагадаємо, після того, як Емілі подала на розлучення із Себастьяном Бір-Маклардом, вона стала дуже часто з'являтися на сторінках таблоїдів через свої численні романи. Зірка вже встигла позустрічатися з коміком Пітом Девідсоном, художником Джеком Гриром та ді-джеєм Ораціо Ріспо.

Також Фокус писав, що Емілі Ратаковські розповіла про різке схуднення.