Эмили Ратаковски примерила мини-юбку с пикантным разрезом (фото)

Звезда продемонстрировала идеальный образ для весны 2023 года.

Related video

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски примерила мини-юбку с очень пикантным разрезом. Снимками в новом стильном аутфите звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в своем Instagram.

Молодая мама примерила серый костюм с укороченным жакетом и мини-юбку с откровенным вырезом посреди изделия. На ногах знаменитости были черные гольфы и светлые кроссовки. Волосы модель оставила распущенными.

Эмили Ратаковски никак не прокомментировала свой новый образ, только оставила фото в зеркале.

[ + – ] Эмили Ратаковски

В конце декабря 2022 стало известно о разрыве 31-летней супермодели и комика Пита Дэвидсона. Их отношения продлились чуть больше месяца. Несмотря на это, знаменитостей несколько раз замечали на свиданиях.

До этого Ратаковски была замужем за американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом с февраля 2018 года. От звездного союза подрастает годовалый сын Сильвестр, которого звезда подиумов часто показывает в своих соцсетях.

[ + – ] Эмили Ратаковски Фото: Instagram/emrata

В частности, молодой маме приписывали роман с голливудским актером Брэдом Питтом, однако официально это не подтвердилось.

Напомним, Эмили Ратаковски призналась, что мужчины не умеют обращаться с сильными женщинами.

Также Фокус писал об архивных кадрах Эмили Ратаковски с подросткового возраста.