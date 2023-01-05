"Подросток-грязнуля": Эмили Ратаковски показала себя в юности (фото)

Знаменитость выложила несколько архивных кадров.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковский показала, как она выглядела в юности. Архивными кадрами звезда подиумов польско-еврейского происхождения поделилась в своем Instagram с 30 млн подписчиков.

"Потому что я всего-навсего подросток-грязнуля", — подписала карусель фото знаменитость.

На первом снимке молодая мама позирует в коричневых джинсах и рубашке, сидя на полу. На втором супермодель предстала в компании своих друзей.

[ + – ] Эмили Ратаковски в юности

В конце 2022 года стало известно о разрыве Эмили Ратаковски и голливудского ловеласа Пита Дэвидсона. Их роман продлился чуть больше месяца. Тем не менее, звездную пару несколько раз "ловили" на свиданиях и семейных ужинах.

До этого супермодель была замужем за американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом с февраля 2018 года. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, которого молодая мама часто показывает в своих соцсетях.

Как известно, причиной расставания родителей стали многочисленные измены Бер-Маккларда, в частности, во время беременности модели.

[ + – ] Эмили Ратаковски Фото: emrata

Напомним, Эмили Ратаковски заявила, что мужчины не умеют обращаться с сильными женщинами.

Также Фокус писал о расставании Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона в декабре 2022 года.