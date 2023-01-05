"Підліток-бруднуля": Емілі Ратаковскі показала себе в юності (фото)

Знаменитість виклала кілька архівних кадрів.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала, як вона виглядала в юності. Архівними кадрами зірка подіумів польсько-єврейського походження поділилася у своєму Instagram з 30 млн підписників.

"Тому що я всього лише підліток-бруднуля", — підписала карусель фото знаменитість.

На першому знімку молода мама позує в коричневих джинсах та сорочці, сидячи на підлозі. На другому супермодель постала в компанії своїх друзів.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в юності

Наприкінці 2022 року стало відомо про розрив Емілі Ратаковскі та голлівудського ловеласа Піта Девідсона. Їхній роман тримав трохи більше місяця. Попри це, зіркову пару кілька разів "ловили" на побаченнях та сімейних вечерях.

До цього супермодель була одружена з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом з лютого 2018. Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр, якого молода мама часто показує у своїх соцмережах.

Як відомо, причиною розставання батьків стали численні зради Бер-Маккларда, зокрема під час вагітності моделі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: emrata

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі заявила, що чоловіки не вміють поводитися із сильними жінками.

Також Фокус писав про розставання Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона в грудні 2022.