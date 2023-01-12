Емілі Ратаковскі помітили із загадковим брюнетом (фото)

Навколо особистого життя знаменитості останнім часом ходять багато чуток.

Related video

31-річну американську модель Емілі Ратаковскі помітили на побаченні із загадковим брюнетом. Про це пише Daily Mail.

Молода мама та її супутник відправилися на баскетбольний матч. Вони спостерігали за грою, мило спілкувалися та насолоджувалися своїми напоями.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження виглядала невимушено та стильно в білому кроп-топі без бретелей, який підкреслював її підтягнутий живіт. Знаменитість поєднала його із зеленими штанами карго, закріпленими чорним поясом, щоб підтягнути їх на стрункій талії.

Ратаковскі додала чорно-білий піджак великого розміру та пару великих срібних сережок-кілець.

[ + – ] Емілі Ратаковскі з таємничим незнайомцем

Напередодні Нового 2023 року стало відомо про розставання американської моделі та коміка-ловеласа Піта Девідсона. Також у 2022 Емілі Ратаковскі розлучилася із батьком свого єдиного сина, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Як відомо, він багато разів зраджував своїй обраниці, зокрема під час її вагітності первістком.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі помітили на побаченні з іншим чоловіком — коміком Еріком Андре.

Також Фокус писав про розмірковування Емілі Ратаковскі про її стосунки із чоловіками.