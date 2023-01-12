Эмили Ратаковски заметили с загадочным брюнетом (фото)

Вокруг личной жизни знаменитости в последнее время ходят много слухов.

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31-летнюю американскую модель Эмили Ратаковски заметили на свидании с загадочным брюнетом. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама и ее спутник отправились на баскетбольный матч. Они наблюдали за игрой, мыло общались и наслаждались своими напитками.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения выглядела непринужденно и стильно в белом кроп-топе без бретелей, подчеркивавшем ее подтянутый живот. Знаменитость соединила его с зелеными брюками карго, закрепленными черным поясом, чтобы подтянуть их на стройной талии.

Ратаковски добавила черно-белый пиджак большого размера и пару больших серебряных сережек-колец.

[ + – ] Эмили Ратаковски с таинственным незнакомцем

В канун Нового 2023 года стало известно о расставании американской модели и комика-ловеласа Пита Дэвидсона. Также в 2022 Эмили Ратаковски рассталась с отцом своего единственного сына, американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Как известно, он много раз изменял своей избраннице, в частности, во время ее беременности первенцем.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски заметили на свидании с другим мужчиной — комиком Эриком Андре.

Также Фокус писал о размышлениях Эмили Ратаковски о ее отношениях с мужчинами.