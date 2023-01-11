Эмили Ратаковски заметили на свидании с новым бойфрендом (фото)

Пара прогулялась и поужинала в Нью-Йорке.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски сходила на свидание с новым бойфрендом. Об этом пишет Нola.

Писательницу и молодую маму заметили за ужином в Нью-Йорке с комиком Эриком Андре. Согласно информации западных таблоидов, они провели трехчасовой ужин в японском ресторане и весь вечер были друг возле друга.

Для романтического выхода в свет звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала черное полупрозрачное платье миди и кожаный плащ. Волосы модели были распущены, в руках она держала телефон.

Тем временем спутник Ратаковски продемонстрировал светлые брюки, яркую рубашку и темное укороченное пальто.

[ + – ] Эмили Ратаковски с новым бойфрендом

До этого знаменитость встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, однако их роман продлился чуть больше месяца. В конце 2022 стало известно, что Дэвидсон и Ратаковски остались хорошими друзьями.

Тем временем модели начали приписывать романы с разными мужчинами, включая диджея и комика Эрика Андре. Однако официально молодая мама не комментировала вероятность своих новых отношений.

Напомним, Эмили Ратаковски примерила юбку с пикантным разрезом.

Также Фокус писал об архивных фото Эмили Ратаковски с подросткового возраста.