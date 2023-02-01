Емілі Ратаковскі продовжує зберігати обручку після розлучення

Знаменитість виховує однорічного сина від союзу, що розпався.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі зберігає обручку після розлучення з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Про це пише Page Six.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження не відмовилася від обручки після розлучення з батьком свого єдиного сина.

Під час обговорення розлучення з Томмі Дорфманом у свіжому епізоді свого подкасту "High Low" Ратаковскі пояснила, що "все ще" має свою обручку та не збирається з нею прощатися.

Американська зірка зазначила, що не вважає розлучення "сумною справою".

Молода мама пояснила: "Кожного разу, коли я чую історію розлучення або коли бачу новини, я повинна нагадувати собі: "О, це сумно". Я буквально кажу людям: "Добре для вас".

"Я знаю, що багато людей довго перебувають у нещасливому шлюбі, тому що вони так бояться розлучення. Я не думаю, що це хороший спосіб життя", — пояснила свою позицію Емілі Ратаковскі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином

Про розлучення американської моделі та кінопродюсера стало відомо влітку 2022. Після цього їй приписували роман з Бредом Піттом, проте чутки про стосунки зіркової пари не підтвердилися.

Згодом знаменитість місяць зустрічалася з коміком Пітом Девідсон. А на початку 2023 стало відомо про нові ймовірні стосунки моделі з гумористом Еріком Андре.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала, який топ обрати у 2023.

Також Фокус писав про нового ймовірного бойфренда Емілі Ратаковскі.