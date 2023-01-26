Про новий роман зірки подіумів стало відомо на початку 2023 року.

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31-річну американську модель Емілі Ратаковскі помітили на відпочинку з новим бойфрендом. Про це пише Page Six.

Зірку подіумів польсько-єврейського походження та коміка Еріка Андре папараці напередодні "зловили" на Карибах. Закохані сиділи на шезлонгах та насолоджувалися компанією одне одного біля океану.

Зокрема на фото видно, як Емілі Ратаковскі не приховує своїх почуттів та обіймає нового бойфренда.

[ + – ] Емілі Ратаковскі та Ерік Андре

Влітку 2022 стало відомо про розлучення молодої мами та американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Причиною стали численні зради чоловіка моделі. Від їхнього союзу підростає син Сильвестр, якого зірка часто показує у своїх соцмережах.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Одразу після новин про розлучення почали ширитися чутки щодо роману Ратаковскі та Бреда Пітта, проте домисли в мережі не підтвердилися.

Через деякий час молодій мамі приписували стосунки з коміком Пітом Девідсоном. Знаменитості прозустрічалися близько місяця та вирішили залишитися друзями.

А на початку 2023 Ратаковскі стали помічати на побаченнях з різними чоловіками, зокрема коміком Еріком Ендрю.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала, який топ обрати навесні 2023.

Також Фокус писав про яскраву появу Емілі Ратаковскі на вулицях Парижа.