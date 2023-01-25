Емілі Ратаковскі вийшла на вулиці Парижа у синій весільній сукні та фаті (фото, відео)

Емілі виглядала розкішно в сукні, що більше нагадує комбінацію.

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31-річна американська актриса, модель і бізнес-вумен Емілі Ратаковскі, яка зовсім недавно після чотирьох років шлюбу розлучилася зі своїм чоловіком і батьком сина, кінопродюсером Себастьяном Беаром-МакКлардом, схоже, знову не проти відчути себе нареченою. Це вона наочно продемонструвала у рекламній кампанії Versace, пише Page Six.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото та відео, де позує у синьо-фіолетовій сукні з дуже глибоким вирізом у стилі спідньої білизни. На вбранні були перехрещені бретельки та квіткові аплікації вздовж чашок, які майже закривали нижню частину її грудей, а також високий розріз спереду та гофровані деталі по подолу.

Образ доповнювали мереживні рукавички в тон без пальців і такого ж кольору туфлі на підборах із п'ятьма ремінцями та сумка від Versace. На голові у неї був аксесуар у вигляді вінка і фіолетова фата, оздоблена розкішним мереживом.

На одному з опублікованих знімків вона сидить у кріслі, на другому – ефектно підкидає вуаль у повітря. На відео дівчина зображена у вітрині магазину, де на неї уважно дивиться чоловік-блондин. Тут також є кадри, де Емілі дивиться у бік камери, тоді як моделі, одягнені в чорне, ходять навколо неї.

Однією з перших на пост відреагувала італійська дизайнерка Донателла Версаче. Великими літерами вона написала: "Приголомшливо".

Видання зазначає, що під час свого весілля з Беаром-МакКлардом Емілі була у жовтому ансамблі від Zara.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Емілі Ратаковскі сходила на побачення з новим бойфрендом.