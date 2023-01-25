Эмили Ратаковски вышла на улицы Парижа в синем свадебном платье и фате (фото, видео)

Эмили выглядела росокшно в платье, больше напоминающем комбинацию.

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31-летняя американская актриса, модель и бизнесвумен Эмили Ратаковски, которая совсем недавно после четырех лет брака развелась своим мужем и отцом сына кинопродюсером Себастьяном Беаром-МакКлардом, похоже, снова не прочь почувствовать себя невестой. Это она наглядно продемонстрировала в рекламной кампании Versace, пишет Page Six.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото и видео, где позирует в сине-фиолетовом платье с очень глубоким вырезом в стиле нижнего белья. На наряде были перекрещенные бретельки и цветочные аппликации вдоль чашек, которые почти закрывали нижнюю часть ее груди, а также высокий разрез спереди и гофрированные детали по подолу.

Образ дополняли кружевные перчатки в тон без пальцев и такого же цвета туфли на каблуках с пятью ремешками и сумка от Versace. На голове у нее был аксессуар в виде венка, и фиолетовая фата, отделанная роскошным кружевом.

На одном из опубликованных снимков она сидит в кресле, на втором – эффектно подбрасывает вуаль в воздух. На видео девушка запечатлена лежащей в витрине магазина, где на нее внимательно смотрит мужчина-блондин. Тут также есть кадры, где Эмили смотрит в сторону камеры, в то время как модели, одетые в черное, ходят вокруг нее.

Одной из первых на пост отреагировала итальянский дизайнер Донателла Версаче. Большими буквами она написала: "Потрясающе".

Издание отмечает, что во время своей свадьбы Беаром-МакКлардом Эмили была в желтом ансамбле от Zara.

Напомним, ранее Фокус писал, что Эмили Ратаковски сходила на свидание с новым бойфрендом.