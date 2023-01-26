Эмили Ратаковски заметили на отдыхе с новым бойфрендом
О новом романе звезды подиумов стало известно в начале 2023 года.
31-летнюю американскую модель Эмили Ратаковски заметили на отдыхе с новым бойфрендом. Об этом пишет Page Six.
Звезду подиумов польско-еврейского происхождения и комика Эрика Андре папарацци накануне "поймали" на Карибах. Влюбленные сидели на шезлонгах и наслаждались компанией друг друга у океана.
В частности, на фото видно, как Эмили Ратаковски не скрывает своих чувств и обнимает нового бойфренда.
Летом 2022 года стало известно о разводе молодой мамы и американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Причиной стали многочисленные измены мужа модели. От их союза подрастает сын Сильвестр, которого звезда часто показывает в своих соцсетях.
Сразу после новостей о разводе начали распространяться слухи о романе Ратаковски и Брэда Питта, однако домыслы в Сети не подтвердились.
Спустя время молодой маме приписывали отношения с комиком Питом Дэвидсоном. Знаменитости провстречались около месяца и решили остаться друзьями.
А в начале 2023 года Ратаковски стали замечать на свиданиях с разными мужчинами, в частности комиком Эриком Эндрю.
Напомним, Эмили Ратаковски показала, какой топ выбрать весной 2023 года.
Также Фокус писал о ярком появлении Эмили Ратаковски на улицах Парижа.