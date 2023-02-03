Емілі Ратаковскі кардинально змінила імідж (фото)

Знаменитість дебютувала на показі Marc Jacobs у Нью-Йорку.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі кардинально змінила імідж. Про це пише Harper's Bazaar.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження вирішила спробувати новий сміливий образ і відстригла своє довге волосся. Молода мама напередодні дебютувала зі стрижкою боб та чубчиком на показі Marc Jacobs у Нью-Йорку.

Також Ратаковскі змінила колір волосся з медово-каштанового на чорний.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Зазначимо, що влітку 2022 стало відомо про розрив моделі та батька її сина, американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Повідомлялося, що коханий зірки подіумів та соцмереж часто зраджував їй, навіть під час вагітності первістком.

У березні 2021 подружжя стало батьками: у них народився син Сильвестр. Тепер Емілі Ратаковскі сама виховує дитину.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Одразу після новин про розставання моделі та кінопроюсера в мережі почали ширитися чутки про ймовірний роман Ратаковскі та Бреда Пітта. Втім, офіційно це досі не підтвердилося.

Згодом модель зустрічалася з коміком Пітом Девідсоном. Проте вони вирішили залишитися друзями.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі продовжує зберігати обручку після розлучення із Себастьяном Бер-Макклардом.

Також Фокус писав про нові ймовірні стосунки Емілі Ратаковскі.