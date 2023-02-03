Емілі Ратаковскі кардинально змінила імідж (фото)
Знаменитість дебютувала на показі Marc Jacobs у Нью-Йорку.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі кардинально змінила імідж. Про це пише Harper's Bazaar.
Зірка подіумів польсько-єврейського походження вирішила спробувати новий сміливий образ і відстригла своє довге волосся. Молода мама напередодні дебютувала зі стрижкою боб та чубчиком на показі Marc Jacobs у Нью-Йорку.
Також Ратаковскі змінила колір волосся з медово-каштанового на чорний.
Зазначимо, що влітку 2022 стало відомо про розрив моделі та батька її сина, американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Повідомлялося, що коханий зірки подіумів та соцмереж часто зраджував їй, навіть під час вагітності первістком.
У березні 2021 подружжя стало батьками: у них народився син Сильвестр. Тепер Емілі Ратаковскі сама виховує дитину.
Одразу після новин про розставання моделі та кінопроюсера в мережі почали ширитися чутки про ймовірний роман Ратаковскі та Бреда Пітта. Втім, офіційно це досі не підтвердилося.
Згодом модель зустрічалася з коміком Пітом Девідсоном. Проте вони вирішили залишитися друзями.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі продовжує зберігати обручку після розлучення із Себастьяном Бер-Макклардом.
Також Фокус писав про нові ймовірні стосунки Емілі Ратаковскі.