Эмили Ратаковски вышла в свет в прозрачном платье (фото)

Стоимость такого образа составляет более 100 тысяч гривен.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски вышла в свет в полупрозрачном элегантном платье. Об этом пишет Elle.

Писательница и звезда подиумов польско-еврейского происхождения посетила вечеринку Cult Gaia по случаю открытия флагманского магазина в Сохо. На мероприятии Ратаковски была в черном прозрачном платье Cult Gaia. Волосы молодой мамы были собраны в аккуратный пучок, а на лице она сделала вечерний макияж.

На ногах Эмили Ратаковски были черные босоножки на высоком каблуке. В роли аксессуаров она добавила черную лаконичную сумочку, дополнив свой total-black аутфит.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Отметим, что цена такого платья составляет более 2,5 тысяч долларов (около 100 тысяч гривен).

Летом 2022 стало известно о разрыве модели польского происхождения и отца ее первенца, американского кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Сообщалось, что муж Эмили Ратаковски часто изменял ей, даже во время беременности сыном Сильвестром.

После этого звезде приписывали официально не подтвердившийся роман с Брэдом Питтом. А также она встречалась с комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним, Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной в рекламном кампейне.

Также Фокус писал о новой прическе Эмили Ратаковски.