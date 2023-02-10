Емілі Ратаковскі вийшла у світ у прозорій сукні (фото)

Вартість такого образу становить понад 100 тисяч гривень.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вийшла у світ у напівпрозорій елегантній сукні. Про це пише Elle.

Письменниця та зірка подіумів польсько-єврейського походження відвідала вечірку Cult Gaia з нагоди відкриття свого флагманського магазину в Сохо. На заході Ратаковскі була в чорній прозорій сукні Cult Gaia. Волосся молодої мами було зібране в охайний пучок, а на обличчі вона зробила вечірній макіяж.

На ногах Емілі Ратаковскі були чорні босоніжки на високих підборах. У ролі аксесуарів вона додала чорну лаконічну сумочку, доповнивши свій total-black аутфіт.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Зазначимо, що ціна такої сукні становить понад 2,5 тисячі доларів (близько 100 тисяч гривень).

Влітку 2022 стало відомо про розрив моделі польського походження та батька її первістка, американського кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Повідомлялося, що чоловік Емілі Ратаковскі часто зраджував їй, навіть під час вагітності сином Сильвестром.

Після цього зірці приписували роман з Бредом Піттом, який офіційно не підтвердився. А також вона зустрічалася з коміком Пітом Девідсоном.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі знялася повністю оголеною у рекламному кампейні.

Також Фокус писав про нову зачіску Емілі Ратаковскі.