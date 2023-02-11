Емілі Ратаковскі помітили на побаченні з новим бойфрендом (фото)

Пара прогулялася лютневим Нью-Йорком та прямувала в ресторан італійської кухні.

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31-річну американську модель Емілі Ратаковскі помітили на побаченні з новим бойфрендом. Про це пише Page Six.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження вийшла на прогулянку з коміком Еріком Андре, з яким останнім часом їй активно приписують роман у мережі. Офіційно Ратаковскі не коментували ймовірність нових стосунків. Втім, пару уже кілька разів помічали на побаченнях, зокрема під час відпочинку на островах.

Напередодні знаменитість та її обранця помітили папараці на побаченні у Нью-Йорку. Вони прогулювалися лютневим містом, розмовляли та насолоджувалися компанією одне одного. Повідомляється, що закохані прямували на обід до італійського ресторану Via Carota, що розташований в районі Вест-Віллідж.

Для побачення з новим коханим молода мама обрала простий, проте стильний аутфіт — темно-зелений шкіряний бомбер, коричневий топ у смужку та чорні штани. Ратаковскі доповнила свій образ золотистим чокером, сонцезахисними окулярами та кедами Converse.

Тим часом Ерік Андре був одягнутий у темні спортивні штани, м'ятне худі, сонцезахисні окуляри та яскраві кросівки.

[ + – ] Емілі Ратаковскі з новим бойфрендом

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вийшла у світ у прозорій сукні.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Емілі Ратаковскі.