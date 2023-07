Гаррі Стайлз показав татуювання, присвячене ексдівчині Олівії Вайлд (фото)

На стегні артиста красується татуювання "Олівія", написане курсивом. Друге тату — італійське слово "colazione", яке перекладається як "сніданок".

29-річний британський актор і співак Гаррі Стайлз продемонстрував цікаве татуювання. Знаменитість був помічений з друзями на човні в Больсене, Італія. Про це пише PageSix.

На його стегні красується татуювання "Олівія", написане курсивом. Друге тату — італійське слово "colazione", яке перекладається як "сніданок". Хоча неясно, чи є якийсь зв'язок між двома татуюваннями.

Чорнило на стегні було видно, оскільки колишній вокаліст One Direction був одягнений у зелені плавки і біло-зелену картату сорочку. До нього на відпочинку приєдналася компанія друзів, зокрема колишній ведучий "Late Late Show" Джеймс Корден і модель Victoria's Secret Жаклін Яблонські.

Тоді як деякі фанати поспішили назвати музою татуювання 39-річну Олівію Вайлд, інші припустили, що цей напис може мати якийсь стосунок до пісні One Direction "Olivia" з їхнього альбому 2015 року "Made in the A.M.".

Нагадаємо, восени 2021 року Олівія Вайлд офіційно розлучилася з Джейсоном Судейкісом. Ще в шлюбі вона завела роман із попспіваком Гаррі Стайлзом, який тривав 2 роки. Після цього в березні 2023 року Гаррі Стайлза помітили за поцілунками з моделлю Емілі Ратаковскі. Тоді зарубіжні ЗМІ писали, що Олівія Вайлд образилася на Емілі Ратаковскі через Гаррі Стайлза.