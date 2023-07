Гарри Стайлз показал татуировку, посвященную экс-девушке Оливии Уайлд (фото)

На бедре артиста красуется татуировка "Оливия", написанная курсивом. Второе тату — итальянское слово "colazione", которое переводится как "завтрак".

29-летний британский актер и певец Гарри Стайлз продемонстрировал интересную татуировку. Знаменитость был замечен с друзьями на лодке в Больсене, Италия. Об этом пишет PageSix.

На его бедре красуется татуировка "Оливия", написанная курсивом. Второе тату — итальянское слово "colazione", которое переводится как "завтрак". Хотя неясно, есть ли какая-либо связь между двумя татуировками.

Чернила на бедре были видны, так как бывший вокалист One Direction был одет в зеленые плавки и бело-зеленую клетчатую рубашку. К нему на отдыхе присоединилась компания друзей, в том числе бывший ведущий "Late Late Show" Джеймс Корден и модель Victoria’s Secret Жаклин Яблонски.

В то время как некоторые фанаты поспешили назвать музой татуировки 39-летнюю Оливию Уайлд, другие предположили, что эта надпись может иметь какое-то отношение к песне One Direction "Olivia" из их альбома 2015 года "Made in the A.M.".

Напомним, осенью 2021 году Оливия Уайлд официально развелась с Джейсоном Судейкисом. Еще в браке она завела роман с поп-певцом Гарри Стайлзом, который продлился 2 года. После этого в марте 2023 года Гарри Стайлза заметили за поцелуями с моделью Эмили Ратаковски. Тогда зарубежные СМИ писали, что Оливия Уайлд обиделась на Эмили Ратаковски из-за Гарри Стайлза.