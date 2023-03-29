Оливия Уайлд обиделась на Эмили Ратаковски из-за Гарри Стайлза

Оливия считает, что Эмили ее предала. Ведь роман Уайлд с Гарри Стайлзом длился почти два года.

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Актриса и режиссер Оливия Уайлд не скрывает своего разочарования в связи с новым романом своего бывшего возлюбленного Гарри Стайлза и ее подруги Эмили Ратаковски. Оливия считает, что это предательство со стороны модели, которая была дружна с ней и Гарри, когда они встречались. Об этом пишет Page Six.

Оливия Уайлд и Гарри Стайлз встречались с января 2021 по ноябрь 2022 года. По слухам, они расстались друзьями.

А с Эмили Ратаковски они дружили. Эмили даже выступала в защиту Оливии, когда ее критиковали за роман с мужчиной младше ее.

Еще недавно они вместе были сфотографированы на вечеринке Vanity Fair "Оскар" 2023 года, а в июне прошлого года Уайлд и Ратаковски вместе веселились на концерте Стайлза в Париже.

Так что, когда в Сети появилось видео целующихся Эмили Ратаковски и Гарри Стайлза, Оливия почувствовала себя преданной.

Оливия Уайлд, Гарри Стайлз и другие актеры на премьере фильма "Не волнуйся, солнышко" Фото: Getty Images

Источник сообщает, что Эмили теперь "умоляет Оливию о прощении". Однако актриса и режиссер старается быть "подальше от всего этого". У нее проблемы с бывшим партнером, актером Джейсоном Судейкисом, с которым она рассталась еще в 2020 году. Кроме этого, Уайлд сосредоточена на своих детях: Отисе и Дэйзи. Ее друзья говорят, что она все еще очень расстроена из-за разрыва с Гарри и пытается отвлечься от грустных мыслей. Она даже уехала в отпуск с подругами, чтобы расслабиться и забыть о своих проблемах.

Напомним, на днях Гарри и Эмили сняли на видео в Токио, где они целовались и танцевали на улице. Видео их поцелуя быстро стало вирусным и вызвало бурную реакцию. Певец Джон Ледженд даже написал в Twitter: "Целоваться под Dope. Это круто".

Поцелуй Гарри Стайлза и Эмили Ратаковски в Токио

Гарри Стайлз и Эмили Ратаковски пока не комментируют свои отношения и не публикуют общих фотографий в социальных сетях. Неизвестно, насколько серьезны их чувства и как долго они будут вместе.

Впрочем, фанаты нашли видео семилетней давности, в котором Гарри говорит, что Эмили Ратаковски его "знаменитость-мечта", а она в ответ на просьбы поклонников познакомиться с Гарри, говорит, что это не слишком хорошая идея. После развода со своим мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, она успела завести короткие романы с Питом Дэвидсоном и Эриком Андре, но вскоре опять осталась одна.