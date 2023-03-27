Эмили Ратаковски уже отказывала Гарри Стайлзу семь лет назад

Гарри называл ее своей "мечтой", а фанаты хотели, чтобы они познакомились, но Эмили была против.

Related video

На днях стало ясно, что Гарри Стайлз оставил свой роман с актрисой и режиссером Оливией Уайлд в прошлом, когда он был замечен в страстном поцелуе с Эмили Ратаковски на улицах Токио. Но в Сети нашлось видео, из которого становится ясно, что еще семь лет назад Эмили не хотела отношений с Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

Гарри Стайлз и Эмили Ратаковски внезапно обнародовали свой роман, когда фанаты сняли их на улице Токио. Пара страстно целовалась.

Они не стеснялись показывать свою любовь друг к другу, держась за руки и обмениваясь нежными взглядами. Потом Эмили начала танцевать перед Гарри, обнимая его за шею и прижимаясь к нему. А после они целовались на капоте автомобиля, не обращая внимания на прохожих.

Поцелуй Гарри Стайлза и Эмили Ратаковски

Видео вызвало бурю реакций в социальных сетях, где фанаты Гарри и Эмили выражали свое удивление и восхищение, но отмечали, что они не верят своим глазам.

Однако выяснилось, что 29-летний певец уже давно симпатизировал 31-летней модели. В интервью 2014 года он даже называл ее своей "знаменитостью-мечтой".

Но чувства явно не были взаимными. В 2016 году Эмили Ратаковски отвергла призывы своих фанатов познакомиться с бывшим участником One Direction, отвечая на их твиты в Vanity Fair.

Когда один поклонник написал: "Могут ли Гарри и Эмили Ратаковски наконец увидеться", она ответила, что это маловероятно.

Семь лет назад Ратаковски отказалась встречаться с Гарри Стайлзом

"Я не знаю. Я не уверена, что верю в то, что фанаты могут сводить людей. Я не знаю, хороший ли это способ найти пару", — ответила Эмили Ратаковски.

За эти семь лет у Эмили и Гарри было немало романов, а модель даже успела выйти замуж, завести ребенка и развестись. Еще недавно Гарри был вместе с Оливией Уайльд, но они расстались вскоре после съемок в фильме "Не волнуйся, солнышко". Но, похоже, мечта фанатов исполнилась – они вместе.

Напомним, ранее Эмили встречалась с комиками Питом Дэвидсоном и Эриком Андре. И откровенно говорила, что не собирается ограничиваться одним мужчиной.