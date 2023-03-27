Емілі Ратаковськи вже відмовляла Гаррі Стайлсу сім років тому

Гаррі називав її своєю "мрією", а фанати хотіли, щоб вони познайомилися, але Емілі була проти.

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Днями стало ясно, що Гаррі Стайлс залишив свій роман з актрисою та режисером Олівією Уайлд у минулому, коли він був помічений у пристрасному поцілунку з Емілі Ратаковськи на вулицях Токіо. Але в Мережі знайшлося відео, з якого стає ясно, що ще сім років тому Емілі не хотіла стосунків із Гаррі. Про це пише Daily Mail.

Гаррі Стайлс та Емілі Ратаковські раптово оприлюднили свій роман, коли фанати зняли їх на вулиці Токіо. Пара пристрасно цілувалася.

Вони не соромилися показувати своє кохання одне до одного, тримаючись за руки і обмінюючись ніжними поглядами. Потім Емілі почала танцювати перед Гаррі, обіймаючи його за шию і притискаючись до нього. А потім вони цілувалися на капоті автомобіля, не зважаючи на перехожих.

Поцілунок Гаррі Стайлса та Емілі Ратаковські

Відео викликало бурю реакцій у соціальних мережах, де фанати Гаррі та Емілі виражали своє здивування та захоплення, але зазначали, що вони не вірять своїм очам.

Проте з'ясувалося, що 29-річний співак уже давно симпатизував 31-річній моделі. В інтерв'ю 2014 року він навіть називав її своєю "знаменитістю-мрією".

Але почуття явно були взаємними. У 2016 році Емілі Ратаковськи відкинула заклики своїх фанатів познайомитися з колишнім учасником One Direction, відповідаючи на їхні твіти у Vanity Fair.

Коли один шанувальник написав: "Чи можуть Гаррі та Емілі Ратаковські нарешті побачитися", вона відповіла, що це малоймовірно.

Сім років тому Ратаковськи відмовилася зустрічатися з Гаррі Стайлсом

"Я не знаю. Я не впевнена, що вірю в те, що фанати можуть зводити людей. Я не знаю, чи це хороший спосіб знайти пару", — відповіла Емілі Ратаковські.

За ці сім років у Емілі та Гаррі було чимало романів, а модель навіть встигла вийти заміж, завести дитину та розлучитися. Ще недавно Гаррі був разом з Олівією Уайльд, але вони розлучилися невдовзі після зйомок у фільмі "Не хвилюйся, сонечко". Але, схоже, мрія фанатів здійснилася – вони разом.

Нагадаємо, раніше Емілі зустрічалася з коміками Пітом Девідсоном та Еріком Андре. І відверто казала, що не збирається обмежуватись одним чоловіком.