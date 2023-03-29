Олівія Вайлд образилася на Емілі Ратаковскі через Гаррі Стайлса

Олівія вважає, що Емілі її зрадила. Адже роман Вайлд із Гаррі Стайлсом тривав майже два роки.

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Акторка та режисерка Олівія Вайлд не приховує свого розчарування через новий роман свого колишнього коханого Гаррі Стайлса та її подруги Емілі Ратаковскі. Олівія вважає, що це зрада моделі, яка дружила з нею та Гаррі, коли вони зустрічалися. Про це пише Page Six.

Олівія Вайлд і Гаррі Стайлс зустрічалися із січня 2021 по листопад 2022 року. З чуток, вони розійшлись мирно.

А з Емілі Ратаковскі вони товаришували. Емілі навіть виступала на захист Олівії, коли її критикували за роман із чоловіком, молодшим за неї.

Ще нещодавно їх разом сфотографували на вечірці Vanity Fair "Оскар" 2023 року, а в червні минулого року Вайлд і Ратаковскі разом веселилися на концерті Стайлса в Парижі.

Отже, коли в мережі з'явилося відео Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайса, які цілувалися, Олівія почувалася зрадженою.

Олівія Вайлд, Гаррі Стайлс та інші актори на прем'єрі фільму "Не хвилюйся, серденько" Фото: Getty Images

Джерело повідомляє, що Емілі тепер "благає Олівію про вибачення". Проте акторка та режисерка намагається бути "подалі від усього цього". Нині вона має проблеми з колишнім партнером, актором Джейсоном Судейкісом, із яким вона розлучилася ще у 2020 році. Крім цього, Вайлд зосереджена на своїх дітях — Отісі й Дейзі. Її друзі кажуть, що вона все ще дуже засмучена через розрив із Гаррі та намагається відволіктися від сумних думок. Вона навіть поїхала у відпустку з подругами, щоб розслабитися та забути про свої проблеми.

Нагадаємо, днями Гаррі й Емілі зняли на відео в Токіо, де вони цілувалися й танцювали на вулиці. Відео їхнього поцілунку швидко стало вірусним і викликало бурхливу реакцію. Співак Джон Ледженд навіть написав у Twitter: "Цілуватися під Dope. Це круто".

Поцілунок Гаррі Стайлса й Емілі Ратаковскі в Токіо

Гаррі Стайлс і Емілі Ратаковскі поки не коментують свої стосунки та не публікують спільних фотографій у соціальних мережах. Невідомо, наскільки серйозними є їхні почуття та як довго вони будуть разом.

Утім, фанати знайшли відео семирічної давності, де Гаррі каже, що Емілі Ратаковскі його "знаменитість-мрія", а вона у відповідь на прохання шанувальників познайомитися з Гаррі каже, що це не надто гарна ідея. Після розлучення зі своїм чоловіком, продюсером Себастьяном Бір-Макклардом, вона встигла завести короткі романи з Пітом Девідсоном і Еріком Андре, але незабаром знову залишилася одна.