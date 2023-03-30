"Заинтересована". Как Эмили Ратаковски относится к Гарри Стайлсу

Накануне звезду подиумов и певца заметили за страстными поцелуями в столице Японии.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски "заинтересована" снова увидеть Гарри Стайлса. Об этом пишет People.

Молодая мама и 29-летний певец накануне шокировали поклонников, когда их заметили за страстными поцелуями на улицах Токио.

Как сообщил источник, звезда подиумов польско-еврейского происхождения "развлекается" со звездой "One Direction" и надеется проводить с ним больше времени.

Инсайдер сказал: "Она веселится и наслаждается вниманием парней. Она общалась с Гарри, но они не общаются каждый день. Но Эмили хочет увидеть его снова".

На фотографиях и видео Гарри и Эмили видно, как они целуются у машины в японском городе. Модель держала руку на лице Гарри, когда они делились несколькими страстными поцелуями во время вечернего свидания.

Эмили Ратаковски и Гарри Стайлс в Токио

Эмили надела красно-черную куртку North Face с юбкой, добавив красные носки и двухцветные ботинки. Молодая мама распустила волосы, чтобы завершить свой обычный ансамбль.

Тем временем Гарри Стайлс выбрал черный пиджак и брюки с белой рубашкой, добавив к японскому аутфиту светлые кроссовки.

Напомним, Эмили Ратаковски раскритиковала мужчин после поцелуя с Гарри Стайлсом.

Также Фокус писал обо всех предыдущих бойфрендах Эмили Ратаковски.