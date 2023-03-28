Брэд Питт и Гарри Стайлс. С кем встречалась Эмили Ратаковски (фото)

Среди избранников модели были голливудские знаменитости и менее известные персоны.

Related video

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски один раз была замужем и уже развелась, однако известен целый ряд ее интрижек и романов с известными и не очень мужчинами. На фоне свежих слухов об отношениях с Гарри Стайлсом Фокус вспоминает предыдущих бойфрендов модели.

Эндрю Драйден

С 2013 по 2014 Ратаковски встречалась с арт-директором и байером мужской одежды в Лос-Анджелесе Эндрю Драйденом.

Хотя об их отношениях известно немного, в феврале 2014 года звезда подиумов рассказывала людям на вечеринках Super Bowl, что она недавно стала одинокой.

На вопрос журналистов Драйден ответил: "Извините, я не хочу об этом говорить".

Эмили Ратаковски и Эндрю Драйден

Джефф Мегид

В том же году, когда она рассталась с Драйденом, Ратаковски начала встречаться с другим творцом из Лос-Анджелеса: музыкантом и продюсером Джеффом Мегидом.

Сообщается, что они были "неразлучны" в течение трех лет. Однако источник рассказал New York Daily News в октябре 2017, что модель собиралась переехать из квартиры Мегида в центре Лос-Анджелеса и поселиться в собственном доме.

"Джефф является невероятно успешным музыкальным продюсером и работает по всей стране", — сказал источник. "Эмили также переживает бурную карьеру, так что успехи в бизнесе не помогли им проводить много времени вместе".

Эмили Ратаковски и Джефф Мегид

Себастьян Бер-Макклард

Ратаковски почти сразу "попала" в следующие отношения — и так же быстро вышла замуж за своего избранника.

Она и британский кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард шокировали мир, когда тайно поженились в здании суда Нью-Йорка в феврале 2018 года, только через две недели после того, как их впервые заметили вместе.

В октябре 2020 года Ратаковски объявила, что беременна их первым ребенком, сыном. Малыш Сильвестр родился в марте 2021 года.

Однако молодая мама подала на развод в сентябре 2022 года, два месяца спустя после того, как обнародовали новость о том, что пара решила расторгнуть брак из-за измен кинопродюсера.

"Да, он изменил", — сказал тогда инсайдер. "Он серийный мошенник. Это грубо. Он собака".

Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Брэд Питт

Через несколько недель после того, как звезда подиумов юридически расторгла свой брак, она начала тусоваться с голливудским актером Брэдом Питтом.

"Люди некоторое время размышляли об этом… Их несколько раз видели вместе", — сказал инсайдер в сентябре 2022, однако добавил, что "Брэд ни с кем не встречается".

Брэд Питт Фото: Getty Images

Диджей Орацио Риспо

В октябре 2022 года Ратаковски была сфотографирована на свидании с таинственным мужчиной. Папарацци сняли, как двое влюбленных катались на мотоцикле по Нью-Йорку. Избранник модели позже был идентифицирован как диджей Орацио Риспо.

Эмили Ратаковски и Орацио Риспо

Пит Дэвидсон

После того, как Пит Дэвидсон расстался с Ким Кардашьян, Ратаковски начала роман с известным голливудским ловеласом.

"Пит и Эмили общаются уже несколько месяцев", — сообщил источник в ноябре 2022 года, добавив, что они "оба очень любят друг друга".

Через несколько дней после того, как новость появилась, пару впервые заметили вместе, когда они обнимались в квартире Ратаковски в Нью-Йорке.

Позже того же месяца пара вместе посетила игру "Никс", но в декабре 2022 года сообщили, что "их искра погасла".

Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон Фото: Getty Images

Эрик Андре

Ратаковски начала 2023 год с новым мужчиной, выйдя на интимный ужин с Эриком Андре в январе.

Затем дуэт вылетел на Каймановы острова, чтобы отдохнуть вместе, и очевидец рассказывал, что они выглядели "довольно уютными на пляже".

Как и Дэвидсона, Ратаковски также взяла Андре на игру "Никс". Затем они официально опубликовали в Instagram в День Святого Валентина горячие обнаженные фотографии.

Однако буквально через несколько дней модель объявила, что ее интрижка закончилась.

Эмили Ратаковски и Эрик Андре Фото: Instagram ericfuckingandre

Гарри Стайлс

Любовная жизнь Ратаковски снова попала в заголовки газет в марте 2023 года после того, как ее заметили за поцелуями с Гарри Стайлсом в Токио.

На видео звездная пара небрежно целовалась по-французски на фоне фургона.

Эмили Ратаковски и Гарри Стайлс

Напомним, Эмили Ратаковски проводит время с сыном в Токио.