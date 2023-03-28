Эмили Ратаковски провела время с сыном на фоне слухов о романе с Гарри Стайлсом (фото)

Звезда подиумов отвела своего первенца в современный японский музей.

Related video

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски насладилась временем со своим двухлетним сыном Сильвестром в новейшем музее Токио, где представлено множество потрясающих художественных выставок. Семейным видео звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в TikTok.

После посещения teamLab Planets, где гости могут пройтись по воде и исследовать зеркала от стены к стене, молодая мама загрузила в TikTok ролик, на котором ее первенец проводит "лучшее время", когда она снимает, как он бежит и пляшет вокруг.

"Потом мы зашли в другую комнату, которая была заполнена светодиодными фонарями, которые, я не знаю, казались такими, будто вы были на небесах", — сказала она.

Она продолжила: "Я не часто медитирую, но это вызывало у меня желание медитировать".

На кадрах видно, как она держит своего малыша на руках, когда они шли через комнату с массивными белыми шарами, которые "можно толкнуть".

Для своей экскурсии в столице Японии Ратаковски выбрала кроп-топ с высоким горлом, брюки с низкой посадкой и укороченный черно-бежевый жакет.

Ее сын надел узорчатую куртку с лошадками на рукавах и пару брюк карго.

"Я очень горжусь его нарядом", — призналась Эмили Ратаковски.

Напомним, Гарри Стайлса и Эмили Ратаковски "поймали" за поцелуями в Токио.

Также Фокус писал о том, что несколько лет назад Эмили Ратаковски уже отказывала Гарри Стайлсу.