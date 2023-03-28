Емілі Ратаковскі провела час із сином на фоні чуток про роман з Гаррі Стайлсом (фото)

Зірка подіумів відвела свого первістка в сучасний японський музей.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі насолодилася часом зі своїм дворічним сином Сильвестром у найновішому музеї Токіо, де представлено безліч приголомшливих художніх виставок. Сімейним відео зірка подіумів польсько-єврейського походження ділиться у TikTok.

Після відвідин teamLab Planets, де відвідувачі можуть пройтися по воді та дослідити дзеркала від стіни до стіни, молода мама завантажила в TikTok ролик, на якому її первісток проводить "найкращий час", коли вона знімає, як він біжить і танцює навколо.

"Потім ми зайшли в іншу кімнату, яка була заповнена світлодіодними ліхтарями, які, я не знаю, здавалися такими, наче ви були на небесах", — сказала вона.

Вона продовжила: "Я не часто медитую, але це викликало у мене бажання медитувати".

На кадрах видно, як вона тримає свого малюка на руках, коли вони йшли через кімнату з масивними білими кулями, які "можна штовхнути".

Для своєї екскурсії в столиці Японії Ратаковскі обрала кроп-топ з високим горлом, штани з низькою посадкою та укорочений чорно-бежевий жакет.

Її син одягнув візерунчасту куртку з конячками на рукавах і пару штанів карго.

"Я дуже пишаюся його вбранням", — зізналася Емілі Ратаковскі.

Нагадаємо, Гаррі Стайлса та Емілі Ратаковскі "зловили" за поцілунками в Токіо.

Також Фокус писав про те, що кілька років тому Емілі Ратаковскі вже відмовляла Гаррі Стайлсу.