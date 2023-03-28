Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Бред Пітт та Гаррі Стайлс. З ким зустрічалася Емілі Ратаковскі (фото)

Емілі Ратаковскі, Емілі Ратаковскі гаррі стайлс, Емілі Ратаковскі особисте життя, Емілі Ратаковскі бойфренди, Емілі Ратаковскі бред пітт
Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі

Серед обранців моделі були голлівудські знаменитості та менш відомі особи.

Related video

31-річна американська модель Емілі Ратаковскі один раз була одружена і вже розлучилась, проте відома ціла низка її інтрижок та романів з відомими та не дуже чоловіками. На фоні свіжих чуток про стосунки з Гаррі Стайлсом Фокус пригадує попередніх бойфрендів моделі.

Ендрю Драйден

З 2013 по 2014 рік Ратаковскі зустрічалася з арт-директором і баєром чоловічого одягу в Лос-Анджелесі Ендрю Драйденом.

Хоча про їхні стосунки відомо небагато, у лютому 2014 зірка подіумів розповідала людям на вечірках Super Bowl, що вона нещодавно стала самотньою.

На запитання журналістів Драйден тоді відповів: "Вибачте, я не хочу про це говорити".

Емілі Ратаковскі та Ендрю Драйден

Джефф Мегід

Того ж року, коли вона розлучилася з Драйденом, Ратаковскі почала зустрічатися з іншим творцем із Лос-Анджелеса: музикантом і музичним продюсером Джеффом Мегідом.

Повідомляється, що вони були "нерозлучні" протягом трьох років. Однак, джерело розповіло New York Daily News у жовтні 2017, що модель збиралася переїхати з квартири Мегіда в центрі Лос-Анджелеса та оселитися у власному будинку.

"Джефф є неймовірно успішним музичним продюсером і працює по всій країні", — сказало тоді джерело. "Емілі також переживає бурхливу кар’єру, тож успіхи в бізнесі не допомогли їм проводити багато часу разом".

Емілі Ратаковскі та Джефф Мегід

Себастьян Бер-Макклард

Ратаковскі майже відразу "потрапила" в наступні стосунки — і так само швидко вийшла заміж за свого обранця.

Вона та британський кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард шокували світ, коли таємно одружилися в будівлі суду Нью-Йорка в лютому 2018 року, лише через два тижні після того, як їх вперше помітили разом.

У жовтні 2020 року Ратаковскі оголосила, що вагітна їхньою першою дитиною, сином. Малюк Сильвестр народився в березні 2021.

Однак молода мама подала на розлучення у вересні 2022 року, через два місяці після того, як оприлюднили новину про те, що пара вирішила розірвати шлюб через зради кінопродюсера.

"Так, він зрадив", — сказав тоді інсайдер. "Він серійний шахрай. Це брутально. Він собака".

Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард Fullscreen
Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард
Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Бред Пітт

Через кілька тижнів після того, як зірка подіумів юридично розірвала свій шлюб, вона почала тусуватися з голлівудським актором Бредом Піттом.

"Люди деякий час міркували про це. … Їх кілька разів бачили разом", — сказав інсайдер у вересні 2022 року, однак зазначивши, що "Бред ні з ким не зустрічається".

Бред Пітт Fullscreen
Бред Пітт
Фото: Getty Images

Діджей Ораціо Ріспо

У жовтні 2022 року Ратаковскі була сфотографована на побаченні з таємничим чоловіком. Папараці зняли, як двоє закоханих каталися на мотоциклі по Нью-Йорку. Обранець моделі пізніше був ідентифікований як діджей Ораціо Ріспо.

Емілі Ратаковскі та Ораціо Ріспо

Піт Девідсон

Після того, як Піт Девідсон розстався з Кім Кардашʼян, Ратаковскі почала роман із відомим голлівудським ловеласом.

"Піт і Емілі спілкуються вже кілька місяців", — повідомило джерело у листопаді 2022 року, додавши, що вони "обидва дуже люблять одне одного".

Через кілька днів після того, як новина з’явилася, пару вперше помітили разом, коли вони обіймалися в квартирі Ратаковскі в Нью-Йорку.

Пізніше того ж місяця пара разом відвідала гру "Нікс", але в грудні 2022 повідомили, що їхня іскра згасла.

Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон Fullscreen
Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон
Фото: Getty Images

Ерік Андре

Ратаковскі розпочала 2023 рік із новим чоловіком, вийшовши на інтимну вечерю з Еріком Андре в січні.

Потім дует вилетів на Кайманові острови, щоб відпочити разом, і очевидець розповідав, що вони виглядали "досить затишними на пляжі".

Як і Девідсона, Ратаковскі також взяла Андре на гру "Нікс". Потім вони офіційно опублікували в Instagram на День Святого Валентина гарячі оголені фотографії.

Однак буквально через кілька днів модель оголосила, що її "інтрижка" закінчилася.

Емілі Ратаковскі та Ерік Андре Fullscreen
Емілі Ратаковскі та Ерік Андре
Фото: Instagram ericfuckingandre

Гаррі Стайлс

Любовне життя Ратаковскі знову потрапило в заголовки газет у березні 2023 року після того, як її помітили за поцілунками з Гаррі Стайлсом у Токіо.

На відео зіркова пара недбало цілувалася по-французьки на фоні фургона.

Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайлс

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі проводить час із сином у Токіо.