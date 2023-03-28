Бред Пітт та Гаррі Стайлс. З ким зустрічалася Емілі Ратаковскі (фото)

Серед обранців моделі були голлівудські знаменитості та менш відомі особи.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі один раз була одружена і вже розлучилась, проте відома ціла низка її інтрижок та романів з відомими та не дуже чоловіками. На фоні свіжих чуток про стосунки з Гаррі Стайлсом Фокус пригадує попередніх бойфрендів моделі.

Ендрю Драйден

З 2013 по 2014 рік Ратаковскі зустрічалася з арт-директором і баєром чоловічого одягу в Лос-Анджелесі Ендрю Драйденом.

Хоча про їхні стосунки відомо небагато, у лютому 2014 зірка подіумів розповідала людям на вечірках Super Bowl, що вона нещодавно стала самотньою.

На запитання журналістів Драйден тоді відповів: "Вибачте, я не хочу про це говорити".

Емілі Ратаковскі та Ендрю Драйден

Джефф Мегід

Того ж року, коли вона розлучилася з Драйденом, Ратаковскі почала зустрічатися з іншим творцем із Лос-Анджелеса: музикантом і музичним продюсером Джеффом Мегідом.

Повідомляється, що вони були "нерозлучні" протягом трьох років. Однак, джерело розповіло New York Daily News у жовтні 2017, що модель збиралася переїхати з квартири Мегіда в центрі Лос-Анджелеса та оселитися у власному будинку.

"Джефф є неймовірно успішним музичним продюсером і працює по всій країні", — сказало тоді джерело. "Емілі також переживає бурхливу кар’єру, тож успіхи в бізнесі не допомогли їм проводити багато часу разом".

Емілі Ратаковскі та Джефф Мегід

Себастьян Бер-Макклард

Ратаковскі майже відразу "потрапила" в наступні стосунки — і так само швидко вийшла заміж за свого обранця.

Вона та британський кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард шокували світ, коли таємно одружилися в будівлі суду Нью-Йорка в лютому 2018 року, лише через два тижні після того, як їх вперше помітили разом.

У жовтні 2020 року Ратаковскі оголосила, що вагітна їхньою першою дитиною, сином. Малюк Сильвестр народився в березні 2021.

Однак молода мама подала на розлучення у вересні 2022 року, через два місяці після того, як оприлюднили новину про те, що пара вирішила розірвати шлюб через зради кінопродюсера.

"Так, він зрадив", — сказав тоді інсайдер. "Він серійний шахрай. Це брутально. Він собака".

Емілі Ратаковскі та Себастьян Бер-Макклард Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Бред Пітт

Через кілька тижнів після того, як зірка подіумів юридично розірвала свій шлюб, вона почала тусуватися з голлівудським актором Бредом Піттом.

"Люди деякий час міркували про це. … Їх кілька разів бачили разом", — сказав інсайдер у вересні 2022 року, однак зазначивши, що "Бред ні з ким не зустрічається".

Бред Пітт Фото: Getty Images

Діджей Ораціо Ріспо

У жовтні 2022 року Ратаковскі була сфотографована на побаченні з таємничим чоловіком. Папараці зняли, як двоє закоханих каталися на мотоциклі по Нью-Йорку. Обранець моделі пізніше був ідентифікований як діджей Ораціо Ріспо.

Емілі Ратаковскі та Ораціо Ріспо

Піт Девідсон

Після того, як Піт Девідсон розстався з Кім Кардашʼян, Ратаковскі почала роман із відомим голлівудським ловеласом.

"Піт і Емілі спілкуються вже кілька місяців", — повідомило джерело у листопаді 2022 року, додавши, що вони "обидва дуже люблять одне одного".

Через кілька днів після того, як новина з’явилася, пару вперше помітили разом, коли вони обіймалися в квартирі Ратаковскі в Нью-Йорку.

Пізніше того ж місяця пара разом відвідала гру "Нікс", але в грудні 2022 повідомили, що їхня іскра згасла.

Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон Фото: Getty Images

Ерік Андре

Ратаковскі розпочала 2023 рік із новим чоловіком, вийшовши на інтимну вечерю з Еріком Андре в січні.

Потім дует вилетів на Кайманові острови, щоб відпочити разом, і очевидець розповідав, що вони виглядали "досить затишними на пляжі".

Як і Девідсона, Ратаковскі також взяла Андре на гру "Нікс". Потім вони офіційно опублікували в Instagram на День Святого Валентина гарячі оголені фотографії.

Однак буквально через кілька днів модель оголосила, що її "інтрижка" закінчилася.

Емілі Ратаковскі та Ерік Андре Фото: Instagram ericfuckingandre

Гаррі Стайлс

Любовне життя Ратаковскі знову потрапило в заголовки газет у березні 2023 року після того, як її помітили за поцілунками з Гаррі Стайлсом у Токіо.

На відео зіркова пара недбало цілувалася по-французьки на фоні фургона.

Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайлс

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі проводить час із сином у Токіо.